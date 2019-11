FIKK FLEST STEMMER: Jørgine Massa Vasstrand. Foto: Trond Solberg

«Funkygine» ble publikumsfavoritt på kjendisgalla

Jørgine Massa Vasstrand, bedre kjent som «Funkygine», innkasserte en tredjedel av stemmene for «årets influencer» på Se og Hørs kjendisgalla.

Rundt 100.000 stemmer kom inn fra publikum til prisen. 31.000 av disse gikk til Vasstrand, mens nest beste kandidat sanket 22.000.

Det opplyser gallaens pressekontakt, Øyvind Skogrand, til VG.

Ved siden av prisen for årets TV-navn var prisen for årets influencer den eneste som ble avgjort ved publikums stemmer.

– Veldig, veldig hyggelig å få denne anerkjennelsen, sier Vasstrand til VG når seieren er i boks.

Vil til topps

Hun mener at begrepet «influencer» er vidt.

– Men for meg betyr det hovedsakelig å formidle et treningsbudskap, og prøve å gjøre trening tilgjengelig og lettfattelig for så mange som mulig.

Lørdag kveld fikk 30-åringen sesongens andre toppscore i «Skal vi danse», hvor det nå kun er henne og to konkurrenter igjen.

– Skal du vinne dansen om to uker også?

– Åh, det hadde vært helt nydelig! Men det blir en tøff kamp å komme helt til toppen i «Skal vi danse».

Til tross for mye oppmerksomhet og tung eksponering det siste året, også via «Vegard X Funkygine» og «Funkyfam», mener Vasstrand at hun ikke føler seg så «kjendis» i hverdagen.

– Jeg lever det samme livet nå som jeg gjorde for et år siden. Jeg merker ikke så mye til at jeg er en person folk vet hvem er i hverdagen. Jeg bor på Jessheim og er stort sett sammen med familien min, kjører til og fra fotballtreninger og turn og det som er. Så jeg tenker ikke over det i hverdagen egentlig.

Rørt av Koht

Hun er heller ingen hyppig gjest på kjendisfester, mener hun.

– Men det er klart, når man er invitert og nominert til en pris, så har man jo lyst til å være her.

Kveldens sterkeste inntrykk for Vasstrand var da kreftsyke Christine Koht fikk pris for å være årets forbilde, som NRK-profilens mor tok imot på vegne av datteren.

– Det var utrolig rørende å høre talen til mammaen til Christine. Jeg har hørt på podcasten og synes den var utrolig vakker. Så det var veldig fint.

VINNERKVINNER: Solveig Kloppen (t.v.), Pia Tjelta og Jørgine Massa Vasstrand fikk hver sin pris. Foto: Trond Solberg

Kveldens øvrige prisvinnere:

TV-navn: Dag Erik Pedersen. Kjendis: Charter-Svein. Best kledde mann: Carsten Warholm. Best kledde kvinne: Pia Tjelta. Årets kvinne: Solveig Kloppen. Wenche Foss’ ærespris: Robert Stoltenberg og Finn Skårderud.

