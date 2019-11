STYRTRIK: Kylie Jenner, her på en Netflix-premiere i Los Angeles i august. Foto: NINA PROMMER / EPA

Kylie Jenner selger deler av selskapet for 5,4 milliarder kroner

Realitystjernen Kylie Jenner (22) har solgt 51 prosent av aksjene i kosmetikkselskapet sitt.

Nå nettopp

Kylie Jenner lanserte Kylie Cosmetics for fire år siden og har til nå selv eid hele selskapet.

Nå melder nettstedet Business of Fashion at TV-kjendisen har solgt majoriteten av aksjene for den svimlende summen av 600 millioner dollar, altså 5,4 milliarder kroner.

Kjøper er den verdensomspennende kosmetikk-giganten Coty, som fra før eier merker som blant annet Covergirl, Rimmel og Clairol.

– Jeg er spent på å inngå samarbeid med Coty for å nå ut til enda flere fans av Kylie Cosmetics og Kylie Skin verden over, sier 22-åringen i en kunngjøring.

Jenner skal fortsette være ansikt for selskapet utad og stå for kreativ utvikling.

– Dette samarbeidet vil bidra til at jeg og teamet mitt også fremover kan konsentrere oss om å skape og utvikle de ulike produktene – samtidig som vi kan bygge ut merkevaren til et mektig, internasjonalt skjønnhetsforetak, sier hun.

Coty-sjef Pierre Laubiues er glad for å ønske Kylie velkommen inn i familien og businessen.

– Å kombinere Kylies kreative visjon og enorme forbrukerinteresse med Cotys ekspertise og lederskap innen anerkjente produkter, er et spennende nytt steg på veien videre, sier han.

Økonomimagasinet Forbes omtalte i vår Kylie Jenner som den yngste dollarmilliardæren i verden som har skapt formuen sin selv. For uten karrieren gjennom realityserien «Keeping up with the Kardashians», har Jenner siden 2015 tjent skyhøye summer på Kylie Cosmetics.

Kylies selskap ble i vår anslått å ha en verdi på minst 900 millioner dollar, altså over 8,1 milliarder kroner.

Publisert: 18.11.19 kl. 18:11

