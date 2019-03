KLAR TALE: George Clooney, her sammen med kona Amal Clooney, skriver i et debattinnlegg at folk ikke bør legge igjen penger på ni luksushoteller i USA, Storbritannia, Italia og Frankrike. Foto: JEAN-PAUL PELISSIER / X00211

George Clooney oppfordrer til boikott av ni kjente luksushoteller

Filmstjernen reagerer kraftig på det asiatiske landet, som i starten av april innfører dødsstraff for homofile.

Filmstjernen George Clooney (57) oppfordrer folk til å boikotte ni luksushoteller som har koblinger til Brunei . Årsaken er at landet fra neste uke av straffer homoseksualitet med døden, skriver CNN.

Det er fra 3. april at Brunei innfører henrettelser i form av pisking eller steining for medborgere som er homoseksuelle eller som har vært utro. Og det er i et debattinnlegg i magasinet Deadline at Clooney ber folk om å følge hans eksempel om umiddelbart å boikotte hotellene – tre i Storbritannia, to i USA, to i Frankrike og to i Italia, deriblant verdensberømte hoteller som Beverly Hills Hotel i Los Angeles, The Dorchester i London og Le Maurice i Paris.

Ifølge Clooney er det investeringsselskap med koblinger til Brunei som eier disse hotellene. Samtidig erkjenner at han selv har bodd på flere av dem før han visste hvem som sto som eiere av hotellene.

«Hver gang vi bor der, har et møte eller spiser en middag på noen av disse ni hotellene, gir vi penger til dem som velger å steine eller piske i hjel sine egne innbyggere for at de er homofile eller har begått utroskap, skriver han i innlegget, før han spør:

«Skal vi virkelig hjelpe til med å betale for disse bruddene på menneskerettigheter? Skal vi virkelig hjelpe til med å finansiere drap på uskyldige innbyggere?».

Hotellene har avstått fra å kommentere Clooneys oppfordring til boikott, skriver CNN.

Her er hotellene filmstjernen sikter til:

The Dorchester, London

45 Park Lane, London

Coworth Park, UK

The Beverly Hills Hotel, Beverly Hills

Hotel Bel-Air, Los Angeles

Le Meurice, Paris

Hotel Plaza Athenee, Paris

Hotel Eden, Rome

Hotel Principe di Savoia, Milan

Publisert: 31.03.19 kl. 11:02