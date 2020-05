SVIGERINNER: Hertuginne Kate og hertuginne Meghan på tenniskamp på Wimbledon i juli 2019. Foto: Ben Curtis / AP

Hoffet slår tilbake mot «usannheter» om Kate

Britisk blad skrev blant annet at hertuginne Kate (38) og hertuginne Meghan (38) kranglet om nylonstrømper – og at Kate er overarbeidet.

De kongelige i Storbritannia er vant med å være spaltestoff. Iblant går de rettens vei, som prins Harry og hertuginne Meghan nylig har gjort, blant annet på grunn av en brevlekkasje. Hertuginne Kate har også tidligere gått til sak etter å ha blitt snikfotografert toppløs.

Det hører imidlertid til sjeldenhetene at Slottet velger å kommentere konkrete medieoppslag eller artikler. Denne uken valgte de imidlertid å gjøre det, etter at bladet Tatler under tittelen «Catherine the Great» presenterte en lang sak om hertuginnen – som til vanlig kalles Kate.

«Denne artikkelen inneholder flere unøyaktigheter og feilaktige fremstillinger, som ikke er forelagt Kensington Palace før publisering», lyder det i den offisielle uttalelsen fra hoffet – gjengitt av en rekke britiske og amerikanske medier, som The Telegraph, Sky News, Daily Mail, E! News og Harper’s Bazaar.

I artikkelen påstås det blant annet at Kate og svigerinnen Meghan før bryllupet til sistnevnte i 2018, kranglet om hvorvidt brudepikene skulle være iført nylonstrømper eller ikke. Kate og Williams datter Charlotte var blant brudepikene, og den da tre år gamle prinsessen skal i strid med brudens ønske, ha hatt på seg strømper.

Dette oppgis å være «starten på den dårlige tonen» mellom Kate og Meghan. Innholdet i Tatler-artikkelen ble gjengitt av mange store medier tidligere denne uken.

Tatler skriver at de baserer sine opplysninger på uttalelser blant annet fra nære, men ikke navngitte venner av hertuginne Kate.

I artikkelen hevdes det også at Kate sliter med stress, og at hun er overarbeidet i og med at hun nå blir pålagt flere offisielle plikter etter at prins Harry og hertuginne Meghan trakk seg ut av kongehuset og flyttet utenlands.

Tatler står fast ved innholdet i sin reportasje, som er skrevet av journalist og forfatter Anna Pasternak.

Sjefredaktør Richard Dennen sier at Kensington Palace ble informert for over en måned siden om at hertuginne Kate skulle fronte den juli/august-utgaven til bladet.

– Vi ba dem om å samarbeide. At de nå hevder ikke å ha kjennskap til artikkelen, er absolutt feil, sier Dennen i en pressemelding.

