TMZ: Tom Sizemore pågrepet for besittelse av narkotika

Den kjente skuespilleren er nok en gang i trøbbel og risikerer fengsel.

Enda en gang skal det ha gått galt for den skandaleombruste amerikanske skuespilleren Tom Sizemore (58). Tidlig på morgenen 23. januar ble han nemlig fersket av politiet – tydelig påvirket, skriver TMZ.

Politibetjentene skal ifølge nettstedet egentlig bare ha vinket skuespilleren til side på grunn av en simpel trafikkforseelse. Etter å ha blitt stoppet, viste han imidlertid angivelig så tydelige tegn på å være ruspåvirket at politiet valgte å kroppsvisitere ham.

I den forbindelse skal de ha funnet uspesifiserte mengder narkotika.

58-åringen har tidligere innrømmet at han har slitt med stoffmisbruk siden han var 15 år gammel. Det er heller ikke første gang at Sizemore er på kant med loven. For cirka ett år siden var han i nøyaktig samme situasjon i Burbank, California.

Den gang slapp han billig unna etter å ha inngått en tilståelsesavtale, som innebar at han slapp fengsel mot å holde seg innenfor loven de neste 12 månedene.

Dermed tyder det meste på at Sizemore ryker rett i fengsel dersom en dommer fastslår at han nå har brutt denne avtalen.

STOR STJERNE: Tom Sizemore (til høyre) har blant annet spilt i filmen «Redd menig Ryan». Til venstre: Tom Hanks. Foto: DAVID JAMES / DREAMWORKS

Tom Sizemore har hatt roller i filmer som blant andre «Redd menig Ryan», «Pearl Harbor», «True Romance», «Natural Born Killers» og «Black Hawk Down».

Publisert: 24.01.20 kl. 21:57

