Avdøde Karl Sundby hylles av Cæsar-vennene

«Det er derfor de kaller det såpe. Det skal kunne skli i alle retninger», husker Stian Barsnes Simonsen at Karl Sundby sa da de jobbet sammen som far og sønn på «Hotel Cæsar». Slik minnes kollegene fra «Hotel Cæsar»-tiden mannen som spilte Norges kjæreste portier.

– Jeg vil aldri glemme hvordan han tok imot meg på Cæsar-settet, forteller Stian Barsnes Simonsen til VG.

Det kom som et sjokk på skuespiller-Norge da Karl Sundby (66) gikk bort lørdag formiddag. Nå forteller de hvordan de opplevde å jobbe sammen med ham.

Stian Barsnes Simonsen var bare 19 år da han begynte å spille «Henning», sønnen til Karl Sundbys rollefigurs på «Hotel Cæsar». Han husker godt hvordan Sundby instruerte ham.

– «Spill situasjonene. Dette er ikke Ibsen», husker jeg han sa en gang.

En annen gang sa Sundby:

«Støper du karakteren din for hardt møter du den fort i døren når manusforfatterne har bestemt at du som var helt plutselig skal bli skurk, eller omvendt. Det er derfor de kaller det såpe. Det skal kunne skli i alle retninger.»

– Sånne læresetninger gjorde stort inntrykk på en 19-åring, sier Barsnes Simonsen.

SPILTE SØNNEN: Stian Barnsnes Simonsen spilte Henning Nygård i «Hotel Cæsar», sønnen til Sundbys rollefigur Åge. Foto: TV2

Da serien og karakteren Barsnes Simonsen spilte ble populær, ga Sundby ham kallenavnet «Elvis».

– Det var ment som en anerkjennelse, men samtidig en påminnelse om å holde beina på jorden. For meg var det han som var Elvis. Det var han som var stjernen. Jeg hadde vokst opp med ham på skjermen i Villa Villekulla, og plutselig spilte han faren min. Jeg er evig takknemlig for den lille perioden vi så hverandre hver dag, sier han.

I SJOKK: Skuespiller Ingar Helge Gimle spilte samtidig med Sundby i «Hotel Cæsar», men bodde også i samme nabolag som ham i Oslo. Foto: HELGE MIKALSEN

Møttes nylig

Ingar Helge Gimle fikk beskjeden om sin venns bortgang i pausen under lørdagens forestilling av «Sound of Music». Han og Sundby vokste opp sammen på Sagene i Oslo, og var fremdeles naboer.

– Dette er et forferdelig sjokk. Vi treffes stadig vekk. Jeg traff ham sist for et par dager siden, på hjørnet av Sagenekirken. Da snakket vi lenge sammen, sier Gimle.

Gjennom årene har de jobbet sammen flere ganger. Gimles gjennombrudd var «Absolutt blåmandag», en film basert på et teaterstykke med samme navn, skrevet av Karl Sundby.

I to år jobbet de sammen på «Hotel Cæsar».

– Hans rollefigur «Åge» tok seg av min rollefigur «Arne Marcussen» så vi hadde en morsom tid. Han var en utrolig begavet fyr og en stor komiker. En multikunstner, avslutter Ingar Helge Gimle.

EN GLEDE: Anette Hoff, som spilte Juni Anker-Hansen i «Hotel Cæsar» sier Sundby var savnet som kollega etter at han sluttet i TV-serien. Foto: Trond Solberg

Kjente savnet på 100-årsdagen

Anette Hoff jobbet sammen med Karl Sundby i alle årene han var der.

– Jeg hadde stor glede av å jobbe med ham. Jeg husker godt da han ble bedt om å komme tilbake til «Hotel Cæsar» da vi feiret Astrid Anker Hansens 100-årsdag i 2010. Det var også avslutningen på Sossen Kroghs arbeid på «Hotel Cæsar». Da kom Karl og jobbet sammen med oss i en uke. Det var en veldig fin uke. Da kjente jeg hvor mye han var savnet både som skuespiller og kollega, sier Hoff.

Nicolay Lange-Nielsen omtaler Sundby som et kreativt fyrverkeri. Lange-Nielsen spilte Ragnar Lunde, eksmannen til Juni Anker-Hansen, Anette Hoffs rollefigur.

– Han rommet alt fra sin eksotiske bakgrunn som tater, til å være en dyktig etablert skuespiller, som også kunne sitte innpå koia si i skogen og spille gamle svenske viser i en måned, og lage soloteater. Han var en spennende dramatiker som var en pioner i forhold til det å være dramatiker i Norge. Han var utrolig ydmyk og imøtekommende i det ene øyeblikket, og full av tater-temperament i det neste. Han var en fantastisk inspirasjon å være sammen med, forteller Lange-Nielsen.

– EN INSPIRASJON: Nicolay Lange-Nilsen, som spilte Ragnar Lunde i TV-serien, minnes Sundby som ydmyk og imøtekommende. Foto: Nina Ruud

Han husker flere episoder sammen med Sundby.

– Et av de mest utrolige øyeblikkene sammen med ham var en 17. mai, da «Hotel Cæsar» var på toppen av sin popularitet. Vi var invitert til Hotel Nobel for å vinke til barnetoget fra balkongen ut mot Karl Johan. Skolebarna ble helt ville de de så oss der oppe, alle vinket og vi vinket tilbake. Det var et rart og fantastisk øyeblikk, for vi følte oss et lite sekund som kongelige rockestjerner, sier han.

Også Henriette Lien, som spilte Ninni Krogstad Anker-Hansen, sørger over tapet av Sundby.

– Jeg husker ham som en empatisk og varm kollega som var oppmerksom på sine medmennesker. Han spredte mye godt humør på opptak, sier Lien.

TRIST: Henriette Lien, som spilte Ninni Anker Hansen i begynnelsen av TV-serien, minnes Sundby som en empatisk og varm kollega. Foto: Cicilie S. Andersen

Inkluderende

Kristin Bortolotti spilte Charlotte Iversen Anker-Hansen i TV-serien. Hun husker Sundby som en som var populær blant kollegene.

– Han var en arketypisk kunstner. Han var veldig stolt av taterbakgrunnen sin. På festene våre var han den veldig kunstnertypen som likte å slå seg løs. Danset og satt oppe lenge og pratet om alt mulig. Jeg husker at de svenske produsentene fortalte meg at de var veldig glade i karakteren til Karl. Han hadde et stort komisk talent, sier hun.

Christian Wikander var en av svenskene bak serien. Han husker Sundby som en rettskaffen mann.

– Han var med helt fra starten i 1998. Da var vi mange nybegynnere og mange unge mennesker. Noe av det første jeg husker av Sundby var hvordan han sørget for å inkludere alle. Og så hadde han et jækla komisk talent. Da vi oppdaget det, skrev vi inn historier som ga ham muligheten til å vise det, sier Wikander.

KUNSTNER: Kristin Bortolotti Frogner spilte Iversen/Anker-Hansen i «Hotel Cæsar». Hun minnes Sundby som en arketypisk kunstner. Foto: Mattis Sandblad

– Sjelden likegyldig

Tom Eddie Brudvik, som spilte den jordnære og joviale Drammenseren Svein Krogstad, husker også Sundby som en fargerik person.

– Karl var en fantastisk fyr å jobbe med. Men han har gjort så mye mer enn «Hotel Cæsar». Første gang jeg møtte ham jobbet han på Telemark Teater. Han hadde kjempesuksess med teaterstykkene sine der, sier Brudvik.

Ingrid Jonassen Nordby jobbet med Sundby i mange år, da hun spilte rollen Benedicte Brubak.

– Jeg fikk nær og god kontakt med han. Karl var et fargerikt og levende menneske. Han var full av følelser, varme og temperament som likte en god diskusjon. Han var sjelden likegyldig til noe som helst, forteller hun.

I årene etter har de hatt sporadisk kontakt, forteller hun.

– Jeg har sett flere av forestillingene han har satt opp. Det har alltid vært givende og morsomt. Han var en veldig dyktig skuespiller med et stort komisk talent i tillegg til at han rommet både dybde og mørke. Jeg vil huske Karl som inderlig på alle måter, avslutter Nordby.

