KONKURS: Hove-festivalen skulle i år gjenoppstå som Hove Music Festival, men på grunn av dårlig billettsalg er festivalen slått konkurs. Foto: Lise Skogstad/VG

Får ikke refusjon for Hove-billetter

Kundene må selv sende krav til konkursboet for å ha muligheten til å få tilbake pengene.

Onsdag ble det klart at det ikke blir noen gjenoppstandelse av Hovefestivalen. En uke før Hove Music Festival skulle arrangeres på Tromøya i Arendal, meldes det at den er slått konkurs, og at festivalen avblåses.

På festivalens nettside ble det lagt ut en melding om at det er utelukkende dårlig billettsalg som er årsaken til konkursen. Der sto det også at det var usikkert om billettpengene ville bli refundert.

Må sende krav

Torsdag har bobestyrer Ole Magnus Heimvik vært i møte med styret. Han bekrefter til VG at det ikke kommer til å skje en tilbakebetaling av billettinntektene.

– De som har kjøpt billetter vil dessverre være henvist til å melde dette som en fordring til boet. De som har kjøpt billetter ved bruk av kredittkort med videre kan sjekke med sitt kortselskap hvilke muligheter de har til å få tilbake betalingen der, sier bobestyrer Ole Magnus Heimvik.

Å sende fordring til boet betyr at kundene selv må kreve å få pengene tilbake betalt, og at bobestyrer enten godkjenner eller avviser kravet.

Det var solgt rundt 1600 billetter for hver av de to dagene.

SKULLE PÅ HOVE: Caroline Somby skulle sammen med broren og ektemannen på Hove, og betalte over 3000 kroner for billetter. Foto: Privat

– Arrangørene sin feil

Caroline Somby var en av dem som hadde billetter til festivalen. Både hun, ektemannen og broren skulle på festivalen, og har brukt over 3000 kroner på billetter.

– Jeg forstår at ting er vanskelig når man går konkurs, men her er det ene og alene arrangørene sin feil. De har lokket med en fantastisk festival og lagt ut bilder og lignende til siste stund, sier hun til VG.

– Man går ikke konkurs på dagen, så å avlyse festivalen en uke før er jo bare helt latterlig, da de må ha visst tidligere om billettsalg.

Hun synes det er synd at pengene ikke automatisk blir tilbakebetalt, og opplyser om at de har sendt inn krav til bobestyrer.

Jason Derulo, Ina Wroldsen, Bjørn Eidsvåg, Klovner i kamp og Jarle Bernhoft var blant artistene som var booket.

