MÅ OPERERES: Folkemusiker Ingebjørg Bratland (29) må operere etter at hun falt og brakk kragebeinet søndag. Foto: Eskil Wie Furunes

Ingebjørg Bratland avlyser konserter etter kragebeinsbrudd

29-åringen må opereres etter at hun tråkket over og brakk kragebeinet søndag.

Det opplyses det om på hennes offisielle Facebook-konto. Folkemusikeren skulle opptre på Baroniet Rosendal og Café Generalen i Kristiansand henholdsvis tirsdag og torsdag denne uken. Konsertene er nå avlyst som følge av ulykken.

I innlegget står et at artisten tråkket over på søndag, noe som medførte at hun skled, falt og brakk kragebeinet.

– Hun beklager dypt å måtte kansellere disse konsertene, men håper å kunne lansere nye datoer i løpet av kort tid.

Bratlands manager, Petter Singsaas, opplyser til VG at folkemusikeren ikke er tilgjengelig for kommentar, og at hun skal opereres tirsdag morgen.

Han ønsker ikke å kommentere saken før Bratland har gjennomgått operasjonen.

Det er ikke første gang Bratland må avlyse konserter på grunn av en ulykke - i 2016 falt hun i en steintrapp og fikk hjernerystelse.

Bratland slapp sammen med Espen Lind salmealbumet «Til alle tider» i februar. Utgivelsen fikk en firer på terningen av VGs anmelder. I oktober legger de to ut på turné sammen i Norge.

Publisert: 08.07.19 kl. 21:31 Oppdatert: 08.07.19 kl. 22:04