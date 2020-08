HYLLES: Bosemans «Avengers»-kollegaer er blant dem som nå hedrer vennen sin etter at den triste nyheten ble kjent. Foto: Mario Anzuoni / X90045

Hollywood-stjerner i sorg etter Chadwick Bosemans død

«Black Panther-»-stjernen Chadwick Boseman (43) hylles av både fans og skuespiller-kolleger som er i sorg, etter at han fredag døde av kreft.

Natt til lørdag ble det kjent at skuespilleren Chadwick Boseman er død, bare 43 år gammel.

– Chadwick ble diagnostisert med kreft i tykktarmen i 2016, og har kjempet de siste fire årene. Han kjempet seg gjennom sykdommen og ga dere så mange flimer dere elsker så høyt, står det på hans egen Twitter-konto.

Han har spilt i en rekke filmer mens han har vært syk og har vært gjennom cellegiftkurer og operasjoner mens han jobbet, står det på Twitter-kontoen.

Boseman er mest kjent for sin roller som superhelten Black Panther, og hans «Avengers»-kollegaer er blant dem som nå hedrer vennen sin etter at den triste nyheten ble kjent.

– Jeg er helt knust. Dette er hjerteskjærende. Chadwick var spesiell. En ekte «Original», skriver skuespiller Chris Evans, kjent for karakteren Captain America.

– Han hadde så mye fantastisk arbeid igjen å lage. Jeg er uendelig takknemlig for vennskapet vårt. Mine tanker og bønner er hos familien hans. Hvil ved makten, «King», skriver han.

Skuespillerne Chris Hemsworth, Angela Basset og Mark Ruffalo deler også sine kondolanser på twitter.

Ruffalo skriver at det «var en ære å få jobbe med deg og bli kjent med deg».

– For et oppriktig og generøst menneske, skriver han som svar på den triste nyheten.

Både hollywood-stjerner og fans hedrer nå skuespilleren under emnetaggen #wakandaforever.

Skuespiller Brie Larson, kjent for å spille karakteren Captain Marvel, skriver at Boseman var en som «utstrålte makt og fred.» og «som sto for så mye mer enn han selv».

– Du vil bli savnet og aldri glemt. Hvil i makt og fred min venn, skriver hun.

Boseman blir også hyllet av Demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

– Den virkelige kraften i @ChadwickBoseman var større enn noe vi så på skjermen. Fra Black Panther til Jackie Robinson inspirerte han generasjoner og viste dem at de kan være hva de vil - til og med superhelter. Jill og jeg ber for sine nærmeste på denne vanskelige tiden, skriver han på sin twitterkonto.

Demokratenes visepresident Kamala Harris beskriver Boseman som briljant, snill og ydmyk, og sender kondolanser til familien.

Skuespiller Halle Berry skriver at Boseman var en mann med et umålbart talent.

– Du vet virkelig aldri hva menneskene rundt deg kan gjennomgå - behandle dem med vennlighet og sett pris på hvert minutt du har sammen med dem, skriver hun.

Kjente navn som Dwayne Johnson, Julianne Moore, Kim Kardashian West, John Legend og James Charles deler også sine kondolanser.

– For en begavet SJEL, twitret Oprah Winfrey.

Ifølge Sky News har Boseman aldri snakket offentlig om diagnosen, og flere skriver at de er i sjokk.

I karrieren har Boseman spilt både baseballstjernen Jackie Robinson (i filmen «42») og soullegenden James Brown, som han portretterte i filmen «Get on up» i 2014.

Som nevnt blir harn nok likevel husket for filmene som superhelten Black Panther for Marvel, «Captain America: Civil War», «Black Panther», Avengers: Infinity War» og «Avengers: Endgame».

Han var sist å se i Spike Lee-filmen «Da 5 Bloods» tidligere i sommer, en film som fikk terningkast 5 av VGs anmelder.

Publisert: 29.08.20 kl. 11:57

