Bård Tufte Johansen (t.v) røper hvordan Nytt på Nytt-redaksjonen jobber seg frem til vitsene før sending. Foto: MAGNE ANTONSEN

Hør Tufte Johansen røpe hvordan statsministeren «stjal» åpningsvitsen

Bård Tufte Johansen avslører at Erna Solberg satte Johan Golden ut av spill før kveldens sesongpremiere på Nytt på Nytt.

Nytt på nytt-programleder Bård Tufte Johansen besøker podkasten til Thomas Giertsen og Anders Giæver.

Tufte Johansen forteller i podkasten at programledermakker Johan Golden før hver sending bruker lang tid på planleggingen av en god åpningsvits som skal «sette saken».

Men rett før innspilling av kveldens Nytt på Nytt-sending kom gjesten på hans lag - statsminister Erna Solberg - Golden i forkjøpet.

– Rett før vi skal inn i studio så sier Erna en vits - som er den vitsen, forteller Tufte Johansen.

Golden ble så redd for at statsminister Solberg skulle tro han hadde stjålet hennes poeng, at han rett og slett ikke klarte å levere vitsen han hadde planlagt på TV.

Sosiale medier dreper vitser

Men det er ikke bare en munnrapp statsminister som kommer vitsemakerne i forkjøpet.

Bård Tufte Johansen forteller at Erna Solberg selv leverte vitsen Johan Golden hadde jobbet lenge med å forberede. Foto: Ole Kaland / NRK

Giæver vil vite hvordan Tufte Johansen opplever å skrive vitser om nyheter i en tid der sosiale medier gjør at mange av vitsene allerede er fortalt før fredagskvelden kommer.

– Det dreper en del vitser, det gjør det, innrømmer Tufte Johansen.

– Samtidig er Nytt på Nytt så stort, ratingmessig, at vi må ikke bli snobbete heller. Hvis noe trender på Twitter så er det noe helt annet.

