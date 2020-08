MOR OG DATTER: Märtha Louise og Leah Isadora, her avbildet under en utstilling av Ari Behns verker i juni. Foto: Fredrik Hagen

Märtha Louise hyller nykonfirmerte Leah Isadora: – Pappaen din ville vært så stolt

Prinsesse Märtha Louise med varme ord til 15-åringen sin.

I en Instagram-post tagget med Jar kirke er det en tydelig stolt mamma som skriver til sin nykonfirmerte datter – «min vidunderlige og begavede Leah Isadora», konfirmert lørdag.

Märtha Louise innleder med å påpeke hvor vakker hun synes sin mellomste datter var i sin nye bunad.

«Jeg er så stolt av deg, min kjære. Du tør å følge dine drømmer og din intuisjon», skriver hun.

Prinsessen viser til Leahs egen Instagram-konto som bevis for at hun har arvet kunstnerisk åre etter sin far, Ari Behn, samt beste- og oldeforeldre på begge sider.

«Jeg elsker hvor kjærlig og ekte du er med dine følelser, jeg elsker din humor og frekkhet, jeg elsker alt ved deg. Pappaen din ville vært så stolt av deg og sagt at du er den mest talentfulle ung kvinnen i verden, i gang med en reise mot stor berømmelse og suksess.»

