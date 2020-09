TIL TOPPS: Idrettsutøver Birgit Skarstein (31) fikk kveldens høyeste poengscore av dommerne. Foto: Espen Solli / TV 2

Birgit Skarstein til topps i «Skal vi danse»-premiere

FORNEBU (VG) Lørdag kveld er duket for premieren av den sjette sesongen av «Skal vi danse».

Tolv nervøse og spente kjendiser skulle lørdag ut på danseparketten med TV-kameraene påskrudd for første gang.

Det var knyttet stor spenning til blant annet idrettsutøver Birgit Skarstein (31), som er den første deltageren i «Skal vi danse» som sitter i rullestol.

Før deltagerne kom på parketten sa dommer Trine Deli Kleve at de kom til å dømme Skarstein på lik linje med de andre deltakerene.

Sammen med sin dansepartner Philip Raabe (20) avsluttet de danseshowet til stående applaus.

Av dommerne fikk de 28 poeng for sin vals, og fikk dermed kveldens høyeste poengscore.

– TIl alle de der hjemme som har spurt om hvordan dette kan gå, nå ser dere det, sa dommer Trine Dehli Cleve.

– Husker ingenting

Først ut på parketten var programleder Marte Bratberg, blant annet kjent fra «Kompani Laurtizen».

– Jeg husker ingenting, jeg husker bare at jeg går mot dommerne, sier Marte til VG.

Hun sier hun fikk beskjed sent fredag kveld om at hun skulle åpne showet, og at hun ikke var mentalt forberedt på det.

– Det har vært en berg og dalbane av følelser, og plutselig var det over, sier hun.

Av dommerne fikk hun skryt for sin utstråling, og fikk til sammen 24 poeng.

Skilegenden Thomas Alsgaard (48) imponerte stort under sin første dans på parketten sammen med dansepartneren Rikke Lund (25).

VG har tidligere omtalt at han har vært «livredd» og fryktet blackout. Etter fremførelsen av sin jive sier Alsgaard at han er veldig fornøyd med kveldens fremførelse.

– I går på prøveinnspilling tok frykten fullstendig overhånd. Jeg var veldig nede i går, det var tung og ikke så gøy, sier han til VG.

Til tross for nederlaget fredag, klarte han å kose seg under lørdagens premiere.

– Første uken føltes det umulig, Nå gleder jeg meg allerede til å danse i morgen.

Alsgaard imponerte dommerne, men endte opp med 17 poeng.

Radioprofil og komiker Siri Kristiansen (42) danset i sin egen brudekjole under premieren, og dommerne lot seg imponere av fotarbeidet hennes.

- Jeg synes det er magisk og flott å være med på at en ung mann lærer en potetsekk å danse, sa Kristiansen lattermildt.

Sammen med dansepartneren Tarjei Svalastog (22) fikk de 18 poeng for sin brudevals.

TV 2 og produksjonsselskapet Nordisk Film har tatt en rekke grep for å sikre at hverken deltagere eller ansatte på settet skal bli smittet av coronaviruset.

Et av grepene er å flytte sendingen fra Nydalen til et dobbelt så stor studio på Fornebu. Skal vi danse» skal også i år foregå med publikum – etter gjeldende smittevernregler som per nå sier maks 200 publikummere.

TV 2 har også bekreftet at det kan bli en brutal danseskjebne for deltagerne dersom de skulle bli rammet av viruset.

