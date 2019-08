Expressen: A$AP Rocky kan trolig få dommen i dag

Fredag er den siste dagen i rettssaken mot den verdenskjente stjernen før han får sin dom.

Rakim Meyers (30) – bedre kjent som A$AP Rocky – fikk torsdag muligheten til å forklare seg for første gang i offentligheten om slagsmålet som startet utenfor MAX Burger i Stockholm 30. juni.

Mens den fornærmede 19-åringen krever 139.700 kroner i erstatning, nekter A$AP Rocky og de ytterligere to andre mennene straffskyld. De erkjenner imidlertid å ha sparket fornærmede, men sier under andre rettsdagen at det var selvforsvar.

Torsdagens rettssak drøyde tiden så mye på grunn av tolkning at vitneforklaringene ble utsatt til fredagen. Det ser imidlertid ut som at forhandlingene avsluttes fredag.

Saken fortsetter under bildet. VG oppdaterer rettssaken fortløpende.

VOLDSTILTALT: Rettssaken mot A$AP Rocky og to andre i hans følge er berammet til tirsdag, torsdag og fredag denne uken. Foto: Illustration: Anna Havard / TT

Medier fra hele verden er på plass under rettssaken, som finner sted i Stockholm tingrett. Trumps utsending, Robert O' Brien, er også til stede i retten, samt A$AP Rockys mor, som har med seg en egen tolk som forklarer hva som blir sagt i retten.

Se hva A$AP sa i retten: – Jeg kastet ham i bakken

VG har snakket med medier og nære venner av artisten, som klager på at rettsforhandlingene skjer på svensk.

Det er ventet at A$AP Rocky og de to tiltalte kan få sin dom fredag, ifølge Expressen.

Vitneavhøret

Aktor Daniel Suneson har foreløpig ikke sagt noe om hvilke straff han ønsker for de tiltalte mennene. Straff for en lignende voldshendelse i Sverige ligger på maks to år, men aktor har tidligere uttrykt at dette ikke er aktuelt.

Rettssaken: Mener han ble slått over 20 ganger av hver person

Fredag er det ventet at A$AP Rockys sikkerhetsvakt sammen med fornærmedes kompis, som begge var sentrale vitner til hendelsen. I tillegg skal to unge kvinner, som tilfeldigvis ble vitne til voldshendelsen, forklare seg gjennom video.

Den ene unge kvinnen har forklart at de var på MAX burger da de kjente igjen rapperen som sto utenfor, og ville spørre om bilde. Dette førte til at kvinnen ble vitne til hendelsesforløpet for voldsepisoden 30. juni.

Kvinnen forklarer at hun ikke så A$AP Rocky holde en glassflaske i hånden, men forteller at det var artisten som kastet 19-åringen på bakken.

Nye bevis

Fredagens rettssak startet med nye bevis mot den 19 år gamle afghanske mannen – blant annet bilder og en tidligere dom. Under torsdagens rettssak fikk fornærmede spørsmål fra advokat Carla Pantzar om han var bevæpnet under voldshendelsen, men ønsket ikke å svare på spørsmålet.

– Det er ikke relevant. Nå prater vi om noe helt annet, svarte fornærmede.

De nye bevisene mot fornærmede kan vise at 19-åringen har en bakgrunn med voldsepisoder. De tiltaltes advokater ønsker å bringe opp dette for å bevise at hendelsen handlet om selvforsvar.

Publisert: 02.08.19 kl. 09:41

