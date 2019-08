A$AP Rockys advokat: Foreslår samfunnsstraff

Fredag er den siste dagen i rettssaken mot den verdenskjente stjernen før han får sin dom. Dersom den verdenskjente rapperen og de tiltalte skal straffes, vil de ha samfunnsstraff.

Rakim Meyers (30) – bedre kjent som A$AP Rocky – fikk torsdag muligheten til å forklare seg for første gang i offentligheten om slagsmålet som startet utenfor MAX Burger i Stockholm 30. juni.

Mens den fornærmede 19-åringen krever 139.700 kroner i erstatning, nekter A$AP Rocky og de ytterligere to andre mennene straffskyld. De erkjenner imidlertid å ha sparket fornærmede, men sier under andre rettsdagen at det var selvforsvar.

Foreslår samfunnsstraff

Advokaten til A$AP Rocky, Slobodan Jovicic, har foreslått samfunnstjeneste som straff dersom de tiltalte skal straffes. De tre tiltalte er enige i det.

– Dere vet hvor jeg bor. Dere har mine kontaktopplysninger og min advokats kontaktopplysninger. Jeg har jobbet med veldedighet tidligere, så jeg ville ikke hatt noe imot å gjøre slikt i helgene, sier A$AP Rocky.

På spørsmål om hva artisten vil gjøre dersom han blir frikjent, svarer han:

– Jeg vil ta en ordentlig dusj, og være med min mamma og vennene mine.

Vitne endret forklaring

Aktor har prøvd å bevise overfor dommerne om det har blitt brukt glassflaske under voldsepisoden.

Fredag fikk fornærmedes venn og A$AP Rockys sikkerhetsvakt, Timmothy Williams, forklare seg under rettssaken. Fornærmedes terapeut var også tilstede. To ytterligere vitner - begge kvinner - fikk forklare seg gjennom video.

To unge kvinner, som ikke var i samme selskap, skal ha sittet på MAX Burger da de oppdaget at rapperen sto utenfor restauranten. Kvinnene skal ha gått ut for å hilse på A$AP Rocky, men ble istedenfor vitne til voldshendelsen.

Ingen av vitnene skal imidlertid ha sett artisten holde en glassflaske i hånden, slik aktor ønsker å bevise, men begge hevder å ha sett A$AP Rocky kaste 19-åringen på bakken.

Da den første kvinnen forklarte seg, reagerte aktor på at hun hadde en annerledes forklaring enn under første avhør. I avhøret skal kvinnen ha forklart at noen i artistens følge skal ha slått fornærmede med en glassflaske.

– Det er feil. De må ha misforstått meg, forklarer kvinnen.

Fornærmedes venn, en 20 år gammel mann, forklarte at A$AP Rocky og følget hans plukket opp glassflasker for å angripe. Han skal imidlertid ikke sett hvem som hadde flaskene.

20-åringen er for tiden varetektsfengslet - mistenkt for en annen forbrytelse. Han får spørsmål om det er besittelse av kniv som er forbrytelsen, men det vil han ikke svare på.

På spørsmål fra advokat Carla Pantzar om han var beruset, innrømmer mannen at han var påvirket av Benzodiazepiner, som er angstdempende midler, ifølge NHI.

Det fjerde vitnet under den siste rettsdagen var terapeuten til 19-åringen, som forklarte at fornærmede sliter så mye at det er skader for livet.

– Fornærmede forsøkte å slå meg i ansiktet

Sikkerhetsvakten til A$AP Rocky, Timmothy Williams, forklarte at han opplevde 19-åring som truende etter at fornærmede ved flere anledninger kom bort til dem. Williams skal ha bedt fornærmede om å gå flere ganger, men fornærmede fortsatte å følge etter.

– Da stopper jeg opp og spør om han kan gå. Men han sto så nærme, så jeg dytter ham med hendene, løfter fornærmede opp og setter ham ned igjen. Også ber jeg ham om å gå igjen, forklarte Williams.

VITNE: A$AP Rockys livvakt, Timmothy Williams, på vei inn i rettsaken for å vitne. Foto: Fredrik Persson/TT NYHETSBYRÅN

Det skal ha gjort fornærmede frustrert og sint, ifølge sikkerhetsvakten, men han forlot ikke stedet. Williams forklarte at 19-åringen prøvde å slå en knyttneve mot ham.

– Fornærmede forsøkte å slå meg i ansiktet. Jeg gikk et steg tilbake for ikke å bli truffet av slaget. Da ble han sint og aggressiv. Han tok av seg hodetelefonene og kastet dem på meg.

Williams forklarte at 19-åringen fortsatte å følge etter. I tillegg hevder sikkerhetsvakten at vennen til fornærmede skal ha holdt noe grønt i hånden.

Sikkerhetsvakten forklarte at fornærmede og kompisen skal ha prøvd å slå til ham, men rapperen kom til unnsetning og kastet 19-åringen ned på bakken.

Fremlegger nye bevis

Aktor Daniel Suneson har foreløpig ikke sagt noe om hvilke straff han ønsker for de tiltalte mennene. Straff for en lignende voldshendelse i Sverige ligger på maks to år, men aktor har tidligere uttrykt at dette ikke er aktuelt.

Fredagens rettssak startet med nye bevis mot den 19 år gamle afghanske mannen – blant annet bilder og en tidligere dom. Under torsdagens rettssak fikk fornærmede spørsmål fra advokat Carla Pantzar om han var bevæpnet under voldshendelsen, men fornærmede ønsket ikke å svare på spørsmålet.

– Det er ikke relevant. Nå prater vi om noe helt annet, svarte han.

De nye bevisene mot fornærmede viser at 19-åringen tidligere er dømt for vold. De tiltaltes advokater ønsker å bringe opp dette for å bevise at voldshendelsen kan ha vært selvforsvar fra artistens side.

A$AP Rocky er også tidligere dømt.

Brev fra den amerikanske ambassaden

Torsdag ble det kjent at den amerikanske ambassaden hadde sendt brev til Sveriges riksadvokat med «sterkt ønske» om at A$AP Rocky og de tiltalte skulle få bo på hotell - istedenfor varetektsfengsel, meldte Expressen.

– Vi svarte at det ikke er slik det fungerer i Sverige. Dessuten er det domstolen som bestemmer ettersom det allerede er tatt ut tiltale mot de tre, sa kommunikasjonsdirektør Karin Rosander i den svenske påtalemyndigheten.

Medier fra hele verden er på plass under rettssaken, som finner sted i Stockholm tingrett. Trumps utsending, Robert O' Brien, er også til stede i retten, samt A$AP Rockys mor, som har med seg en egen tolk som forklarer hva som blir sagt i retten.

Publisert: 02.08.19 kl. 09:41 Oppdatert: 02.08.19 kl. 14:47

