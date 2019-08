A$AP Rocky rettssaken: Vitne endret forklaring

Fredag er den siste dagen i rettssaken mot den verdenskjente stjernen før han får sin dom. Flere vitner skal få muligheten til å forklare seg.

Rakim Meyers (30) – bedre kjent som A$AP Rocky – fikk torsdag muligheten til å forklare seg for første gang i offentligheten om slagsmålet som startet utenfor MAX Burger i Stockholm 30. juni.

Mens den fornærmede 19-åringen krever 139.700 kroner i erstatning, nekter A$AP Rocky og de ytterligere to andre mennene straffskyld. De erkjenner imidlertid å ha sparket fornærmede, men sier under andre rettsdagen at det var selvforsvar.

Vitne endret forklaring

Fredag er det ventet at A$AP Rockys sikkerhetsvakt sammen med fornærmedes kompis, som begge var sentrale vitner til hendelsen. I tillegg skal to unge kvinner som tilfeldigvis ble vitne til voldshendelsen, forklare seg gjennom video.

Aktor ønsker å bevise om det har blitt brukt glassflaske i voldshendelsen mot fornærmede.

VITNE: A$AP Rockys livvakt, Timmothy Williams, på vei inn i rettsaken for å vitne. Foto: Fredrik Persson/TT NYHETSBYRÅN

To unge kvinner, som ikke var i samme selskap, forklarte seg under den siste rettsdagen. Kvinnene skal ha sittet på MAX Burger da de oppdaget A$AP Rocky stå utenfor restauranten.

Begge vitnene forklarte at de ikke så artisten holde en glassflaske i hånden, men har sett at A$AP Rocky kastet 19-åringen på bakken.

Aktor reagerte imidlertid på at det første vitnet hadde en annerledes forklaring om hendelsen under rettssaken - enn hun hadde under første avhøret. I avhøret skal kvinnen ha forklart at noen i artistens følge skal ha slått fornærmede med en glassflaske.

– Det er feil. De må ha misforstått meg, forklarer kvinnen.

Fornærmedes venn - en 20 år gammel mann - forteller at A$AP Rocky og følget hans plukket opp flasker for å angripe, men han så ikke hvem det var. Ettersom kompisen for tiden sitter varetektsfengslet - mistenkt for en annen forbrytelse - hadde han på håndjern.

– Jeg løp. Da jeg kom til krysset, så jeg tilbake. Jeg så A$AP Rocky og hans sikkerhetsvakter over fornærmede. Jeg gikk tilbake for å hjelpe ham. Hans sikkerhetsvakt slo og sparket meg, sier han.

Mannen innrømmer at han var påvirket av Benzodiazepiner, som er angstdempende midler og sovemidler, ifølge NHI.

20-åringen får i tillegg spørsmål fra advokat Carla Pantzar om det var på grunn av besittelse av kniv han nå sitter i varetektsfengsel. Det vil ikke 20-åringen svare på.

Det fjerde vitnet under den siste rettsdagen var terapeuten til 19-åringen, som forklarte at fornærmede sliter så mye at det er skader for livet.

– Han er konstant redd, sover dårlig og har mareritt. Det har han fortalt i en samtale. Vi kommer til å innkalle en psykolog, sa terapeuten.

Nye bevis

Aktor Daniel Suneson har foreløpig ikke sagt noe om hvilke straff han ønsker for de tiltalte mennene. Straff for en lignende voldshendelse i Sverige ligger på maks to år, men aktor har tidligere uttrykt at dette ikke er aktuelt.

Fredagens rettssak startet med nye bevis mot den 19 år gamle afghanske mannen – blant annet bilder og en tidligere dom. Under torsdagens rettssak fikk fornærmede spørsmål fra advokat Carla Pantzar om han var bevæpnet under voldshendelsen, men fornærmede ønsket ikke å svare på spørsmålet.

– Det er ikke relevant. Nå prater vi om noe helt annet, svarte han.

De nye bevisene mot fornærmede viser at 19-åringen tidligere er dømt for vold. De tiltaltes advokater ønsker å bringe opp dette for å bevise at voldshendelsen kan ha vært selvforsvar fra artistens side.

A$AP Rocky er også tidligere dømt.

Brev fra den amerikanske ambassaden

Torsdag ble det kjent at den amerikanske ambassaden hadde sendt brev til Sveriges riksadvokat med «sterkt ønske» om at A$AP Rocky og de tiltalte skulle få bo på hotell - istedenfor varetektsfengsel, meldte Expressen.

– Vi svarte at det ikke er slik det fungerer i Sverige. Dessuten er det domstolen som bestemmer ettersom det allerede er tatt ut tiltale mot de tre, sa kommunikasjonsdirektør Karin Rosander i den svenske påtalemyndigheten.

Medier fra hele verden er på plass under rettssaken, som finner sted i Stockholm tingrett. Trumps utsending, Robert O' Brien, er også til stede i retten, samt A$AP Rockys mor, som har med seg en egen tolk som forklarer hva som blir sagt i retten.

VG har snakket med medier og nære venner av artisten, som klager på at rettsforhandlingene skjer på svensk.

Det er ventet at A$AP Rocky og de to tiltalte kan få sin dom fredag, ifølge Expressen.

Publisert: 02.08.19 kl. 09:41 Oppdatert: 02.08.19 kl. 12:06

