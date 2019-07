BRÅK: Artist og «The Voice»-mentor Kelly Clarkson (37) viste sin støtte til Taylor Swift (29) etter plateselskapsbråket med Scooter Braun (38). Foto: O’connor / Pa Photos og Lionel Hahn / ABACAPRESS.COM

Kelly Clarkson til Taylor Swift etter plateselskapsbråk: – Spill inn låtene på nytt

Superstjernen Taylor Swift har sanket inn massiv kjendisstøtte etter hun mistet rettighetene til sine seks første album til kjendismanageren Scooter Braun.

Nå nettopp







Det var i juli dramaet oppsto da manager Scooter Braun (38) kjøpte opp deler av plateselskapet Big Machine Label Group – firmaet som eier rettighetene til deler av popstjernen Taylor Swifts (29) verk.

Gjennom kjøpet fikk kjendismanageren rettighetene til alle utgivelsene hennes til og med 2017.

Da nyheten ble kjent, gikk Swift ut i et blogginnlegg og anklaget Braun for å ha «mobbet» henne over lengre tid. Siden har popstjernen fått massiv støtte på sosiale medier.

Taylor Swift: – Dette er det verste som kunne skjedd

Artist og «The Voice»-mentor Kelly Clarkson (37) viste sin støtte til Swift på Twitter, hvor hun oppfordret 29-åringen til å spille inn låtene – som hun ikke eier – på nytt.

– Men sett på et nytt cover og et lokkemiddel, slik at fansen ikke lenger kjøper de gamle versjonene. Jeg hadde kjøpt alle de nye versjonene kun for å understreke et poeng, skriver Clarkson på Twitter.

les også Hailey Bieber hyller ektemannen: – Hjertet mitt er ditt for alltid

De nyere låtene til popartisten gjelder ikke, ettersom Swift signerte med musikkselskapet Universal Music Group i 2018.

Brauns investeringsselskap, Ithaca Holdings, kjøpte opp Big Machine Label Group til over 300 millioner dollar – tilsvarende 2,5 milliarder kroner, ifølge en kilde til Billboard. Braun har i tillegg fått rettighetene til flere andre amerikanske artister.

Føler avsky

I blogginnlegget skrev Swift at hun var «trist og følte avsky» for at plateselskapet ble kjøpt opp. Popstjernen skrev i tillegg at hun først fikk vite nyheten da den ble kjent for verden tidlig juli.

– Jeg fant ut om Scooter Brauns kjøp av mine rettigheter, samtidig som det ble kunngjort til verden. Alt jeg tenkte på var den uopphørlige, manipulerende mobbing jeg har fått fra ham i årevis, skrev hun.

Fikk du med deg? Erkerivalene Taylor Swift og Katy Perry i samme video

Videre mente 29-åringen at Braun hadde samlet to av sine klienter – Kanye West (42) og Justin Bieber (25) – i et innlegg på Instagram for å mobbe henne etter salget. Innlegget ble publisert av Bieber selv.

Saken fortsetter under bildet.

INSTAGRAM: Taylor Swift publiserte i tillegg en Instagram-story av Justin Biebers innlegg med Kanye West og Scooter Braun, hvor hun mener de mobber henne for tapet av sine rettigheter. Foto: Skjermdump

Biebers innlegg skapte store reaksjoner, men ble senere slettet. Bieber publiserte senere et nytt innlegg hvor han unnskyldte seg, men forsvarte imidlertid kjendismanageren.

Så du? Taylor Swift uslåelig på YouTube

Dette innlegget av Bieber har i etterkant mottatt både støtte og kritikk. Hans egen kone, Hailey Bieber (22), kommenterte ganske enkelt «gentleman», mens modell og Swift-venn Cara Delevingne (26) sa imot.

– Jeg skulle ønske du brukte mindre tid på å stå opp for menn, og mer tid på å prøve å forstå kvinner og respektere deres berettiget reaksjon, kommenterte hun på Hailey Biebers kommentar, ifølge Toofab.

Swift har i tillegg mottatt støtte fra flere kjente artister som Katy Perry (34), Iggy Azalea (29) og Halsey (24).

Har du fått med deg da denne syvåringen imiterte Taylor Swift?

Publisert: 16.07.19 kl. 17:40