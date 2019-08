STORTRIVES: - Lytterne mine sier at jeg er en gladere og bedre programleder etter at jeg begynte her. Jeg opplever at mange av lytterne mine på på Radio Vinyl har en lidenskap og en lojalitet overfor meg som programleder som jeg ikke opplevde da jeg var i NRK. Foto: Janne Møller-Hansen

Finn Bjelke etter NRK-exiten: - Jeg har det mye bedre nå

I fjor sommer sluttet Finn Bjelke (60) etter 25 år i NRK og tok med seg «Pop Quiz» til Radio Vinyl. På veien mistet han nesten 330.000 lyttere. Uten at det på noen måte går utover nattesøvnen.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Tvert imot.

- Jeg har det mye bedre nå, sier han.

Finn Bjelke forteller at reaksjonene var sterke blant mange av hans trofaste lyttere da da det ble kjent at han skulle slutte i NRK.

– Det overrasket meg. Reaksjonene var helt avsindige. 99 prosent var veldig lei seg, sa de heiet på meg og lovet å bli med over til Radio Vinyl. Men det var også noen som syntes jeg var en super dustemikkel som sluttet i NRK for å gå til «kommers-helvete», sier Finn Bjelke til VG.

les også Finn Bjelke slutter i NRK

«Det har vært som å gå med en stein i skoen i årevis». «Radio er ikke viktig i NRK. Der er det egentlig bare TV som teller. Man får ikke følelsen av å «være noe». Man blir møtt med likegyldighet og blir bare tatt for gitt».

Dette var noen av begrunnelsene Bjelke ga for oppsigelsen i VG-intervjuet.

– Det var da en grusom salve, men jeg er 150 prosent uenig, repliserte underholdningssjef i NRK, Charlo Halvorsen den gangen.

les også NRK vil stoppe Finn Bjelkes nye program på Radio Vinyl

– Ingenting av det jeg sa da angrer jeg på og jeg har det mye bedre nå. Lytterne mine sier at jeg er en gladere og bedre programleder etter at jeg begynte her. Jeg opplever at mange av lytterne mine på på Radio Vinyl har en lidenskap og en lojalitet overfor meg som programleder som jeg ikke opplevde da jeg var i NRK. Alt er blitt så personifisert, fortsetter Finn Bjelke.

FØLER SEG HJEMME: - I Radio Vinyl føler jeg meg hjemme. Her har jeg brent koffertene mine. Her kommer de til å bære meg ut, skjønt jeg håper jeg gir meg før lytterne blir lei, sier Finn Bjelke Foto: Janne Møller-Hansen

Det siste halvåret han var programleder for «Pop Quiz» på NRK1 og P13 lå lyttertallene på 391.000 hver lørdag. Snitt-tall for mai og juni i år viser at det nå er 60.000 som lytter på «Finn Bjelkes Pop Quiz» på Radio Vinyl hver lørdag. Det er nesten en dobling i antall lyttere siden Bjelke kom på lufta i sin nye radiokanal ifjor høst.

– Vi er utrolig stolte og imponert over hva Finn Bjelke og hans team har fått til på rekordtid, programdirektør i Bauer Media, Kristoffer Vangen til VG.

– 60.000 lyttere er mange, virkelig mange. Det er to ganger Ullevaal stadion det er dedikerte lyttere, sier Finn Bjelke som ikke har tenkt på at han lever i skyggen av sin egen NRK-suksess som han selv bygde opp gjennom mange år NRK.

les også NRK-profiler på lufta mot sin egen vilje: - Umoralsk og umusikalsk

- Jeg har ikke det, men jeg føler ikke at jeg var noen suksess på NRK. Jeg føler meg faktisk som en større suksess her i Radio Vinyl fordi jeg er tettere på lytterne mine. Folk mener mer om programmet mitt. De sender meg sms når de har hørt noe som er fint, sier Finn Bjelke før han igjen smaker på ordene:

– «I skyggen av meg selv»... Jeg føler at jeg begynner på nytt igjen. Nå er det oss mot «røkla». Jeg liker å være underdog, jeg liker å være Lyn i tredjedivisjon. Her føler jeg meg hjemme. Her har jeg brent koffertene mine. Her kommer de til å bære meg ut, skjønt jeg håper jeg gir meg før lytterne blir lei.

Det er ikke vanskelig å skjønne at Bjelke stortrives i sin nye radiokanal. Han sier det er som «å dykke ned i en Zareptas krukke av ungdommelighet».

TOK MED SEG HERREAVDELINGEN: Da Finn Bjelke sluttet i NRK tok han med seg Yan Friis og «Herreavdelingen» ble til «Husarrest» på Radio Vinyl. Foto: Odin Jæger

– Jeg er veldig glad for den historikken jeg har fra NRK, men jeg er også veldig glad for den muligheten jeg har fått i Radio Vinyl. Her har de liten munn og store ører. Vi trekker i samme retning. Akkurat som da jeg var i NRK vil jeg gjerne bidra med mer enn det jeg vanligvis gjør. Det får jeg muligheten til her.

Han var 59 år da han sluttet i NRK og tok steget ut i noe nytt og ukjent i stedet for å trygge alderdommen og pensjonsrettighetene.

les også NRK-profil Finn Bjelke (58) skrev bok på 14 dager: – Blir ikke rik

– Jeg tenker at det reflekterer deg litt både person og programleder dersom du ikke er villig til å ta en sjanse. Jeg er så umoden at jeg ikke engang tenkte at jeg var 59 år da jeg tok beslutningen. Men jeg var nok mye reddere tidligere. Som før og etter at min datter fikk kreft og var syk. Det er ikke så mye jeg er redd for nå lenger. Å skifte jobb er relativt prosaisk i forhold til hva hun var igjennom. Det har bidratt til at jeg er blitt tøffere. Og bank i bordet nå går det bra med henne. Hun er min produsent her nå. Ikke fordi jeg er supertilhenger av nepotisme, men fordi hun kan Pop Quiz. Hun har tross alt vært med i 14 år. Hun kan kjefte på meg fordi hun kjenner meg.

Finn Bjelke bor på Majorstua i Oslo - et steinkast unna det hvite hus på Marienlyst.

– Det eneste jeg virkelig savner er radioresepsjonen i NRK, selve bygget. Det er slik jeg husker NRK fra oppveksten da jeg gikk på Marienlyst skole og drømte om å jobbe i NRK.

Men de gamle kollegene savner Finn Bjelke ikke og han har heller ikke hatt kontakt med dem etter at han sluttet.

– Jeg hadde liten kontakt med kolleger da jeg jobbet der også. Vi drev for det meste med vårt. Jeg var aldri «julebordsmannen», «vinlotterimannen» eller «allsangmannen». Rett og slett fordi jeg er veldig, veldig sjenert og var veldig ubekvem med den rollen.

- Det ikke noe problem for meg å stå på en scene og snakke til kanskje 5000 «ansiktsløse» mennesker. Men å snakke til 17 mennesker som jeg egentlig har sett før, men likevel ikke kjenner, det takler jeg ikke. Det er nok et element av sosial angst i dette også. Jeg drev med mitt da jeg jobbet i NRK, satt inne på mitt lydtette kontor, spilte høy musikk og prøvde å finne på noe, sier Finn Bjelke.

NRK: - Godt fornøyd med Bjelkes arvtaker

Også NRK gleder seg over gode lyttertall på Finn Bjelkes gamle «Pop Quiz» som sendes samtidig både i P1 og P13 og som nå ledes av Pål Thoresen. Hittil i år har programmet et snitt på 452.000 lyttere og en markedandel på 40 prosent. Til sammenligning hadde Finn Bjelke et snitt på 391.000 og en markedandel på 44 prosent det siste halvåret han ledet programmet på NRK. Men NRK Analyse påpeker at tallene på grunn av ny radioundersøkelse i 2019 ikke er direkte sammenlignbare.

– Merkevaren «Pop Quiz» er sterk og vi er veldig fornøyd med den jobben Pål Thorsen gjør. «Pop Quiz» er blitt litt annerledes og det har publikum likt. Programlederen er den viktigste brikken i et program som dette. Da en god sluttet tok en annen god programleder over. Det gjorde ikke programmet dårligere, sier Rune Lind, redaksjonssjef i underholdningsavdelingen i NRK til VG.

Han opplyser at i NRK er det bare Nitimen som har flere lyttere enn «Pop Quiz»

Publisert: 17.08.19 kl. 10:37

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post