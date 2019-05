Nederland vant Eurovision Song Contest 2019

TEL AVIV/OSLO (VG) Mens Norge kom på 5. plass av 26 mulige med 338 poeng.

Det var Nederlands Duncan Laurence som stakk av med seieren med låten «Arcade». Sverige var en storfavoritt blant juryen, men Norge ble en favoritt blant folket.

Norge fikk nemlig flest poeng fra publikum med 291 poeng.

Den 64. utgaven av verdens største musikk-konkurranse fant sted i Tel Aviv. Torsdag sørget KEiiNOs Tom Hugo Hermansen (40), Alexandra Rotan (22) og Fred Buljo (31) for at Norge gikk videre til finalen, men klarte ikke å nå helt til topp.

Under stemmeopptellingen kom Island med et Palestina-stunt hvor de viste frem det palestinske flagget.

Island under stemmeopptellingen. Foto: NRK

I kveld kjempet Norge mot land som Sverige, Danmark og Russland under lørdagens finale i Tel Aviv. Norge var land nummer 15 ut i kveld. Våre nærmeste nordiske konkurrenter, Danmark og Sverige, kom før Norge, mens Island var syttende land ut.

VG og det norske folk delte sin anmeldelse av finalistene.

Tidligere lørdag ble Hviterusslands jury disket fra Eurovision. Årsaken var at jurymedlemmene i et intervju hadde røpet hvem de stemte på under tirsdagens semifinale – noe som ikke er tillatt før hovedfinalen er gjennomført.

Publisert: 19.05.19 kl. 00:52 Oppdatert: 19.05.19 kl. 01:16