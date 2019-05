NY: Ariel Winter på Entertainments galla i New York denne uken. Foto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TV-stjernen nærmest ugjenkjennelig med ny hårfarge

«Modern Family»-skuespiller Ariel Winter (21) har blitt rødtopp.

At film- og TV-stjerner bytter stil, frisyrer og hårfarger, er ganske så vanlig. Ofte må de skifte «look» i forbindelse med ulike skuespilleroppdrag.

Det hører imidlertid med til sjeldenhetene at skifte av hårfarge fører til at en person blir så ugjenkjennelig. Så er Ariel Winter etter ti år i rollen som Alex Dunphy («Modern Family»), kjent for sin signatur-look som brunette.

Skuespillerstaben i den prisbelønte komiserien feiret denne uken at de har vært på skjermen siden 2009. Kun ett år gjenstår før hele serien setter sluttstrek. Under bildene som er postet i sosiale medier, er det mange fans som påpeker at de først ikke kjente igjen den rødhårede kvinnen.

«Jeg trodde det var en ny rollefigur», skriver en kvinne og får mange andre til å si seg enig.

Enkelte påpeker også det de mener er en slående likhet med skuespiller Isla Fisher (43), som nettopp har sitt lange røde hår som sitt varemerke. Andre synes hun nå er til forveksling lik skuespiller Bella Thorne (21).

FØR: Ariel Winter på Emmy Awards for halvannet år siden. Foto: Jordan Strauss / AP

Winter kastet også denne uken glans over den årlige gallaen til Entertainment Weekly. Der vakte rødtoppen også oppsikt på den røde løperen.

TV-stjernen postet selv et bilde med ny hårfarge på Instagram tidligere denne måneden, så de 3,9 millioner følgerne hun har der, har for lengst fått stilskiftet med seg.

Publisert: 16.05.19 kl. 12:54