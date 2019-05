FORELDRE IGJEN: Kim Kardashian West og Kanye West på Met-gallaen tidligere i uken. Foto: zz/Elaine Wells/starmaxinc.com / Starmax

Kim Kardashian West og Kanye West foreldre igjen

Paret har fått sitt fjerde barn, en gutt.

– Han er her, og han er perfekt, skriver Kim Kardashian West på Twitter.

Tidligere fredag kom nyheten om at fødselen var i gang. Barnet er født av en surrogatmor.

Her er mors beskrivelse:

Allerede i januar ble det kjent at Kim Kardashian West (38) og artisten Kanye West (41) venter en gutt.

Det høyprofilerte Kardashian West-paret har fra før av barna Chicago (11 måneder), Saint (3) og North (5).

I en episode av «Keeping up with The Kardashians» i 2015 fortalte Kim Kardashian at hennes helsetilstand kan hindre henne i å bære frem et nytt barn selv.

Kardashian har en tilstand der morkaken vokser sammen med livmoren. Legene har fortalt henne at i verste fall kan et svangerskap ende med at hun må fraktes til sykehus for å fjerne livmoren kirurgisk.

Legene anbefaler at hun benytter seg av surrogatmor, dersom hun likevel ønsker et nytt barn, kom det frem i 2015.

