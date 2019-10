HVIT LØPER: Joey «Tatianna» Santolini (helt til høyre), her avbildet med meddeltagere fra «RuPaul’s Drag Race» på MTV Video Music Awards i 2016. Bare Santolini var involvert i hendelsene i Atlanta i helgen. Foto: OConnor-Arroyo / AFF

«RuPaul’s Drag Race»-stjerne arrestert i Atlanta

Joey Santolini (30), bedre kjent som Tatianna, ble lagt i jern etter bråk på en nattklubb.

Dronningen møtte veggen, rettere sagt døren, natt til søndag.

Dragartisten forsøkte, ifølge TMZ, å ta seg inn på en nattklubb gjennom en bakdør.

Ifølge nettstedet ble politiet tilkalt da hun først nektet å bruke hovedinngangen, og deretter å forlate nattklubben. Hun ble deretter påført håndjern, før hun ble fraktet vekk.

Bildet av den arresterte stjernen, gråtende, har sirkulert på sosiale medier.

Selv skriver hun på Twitter at hun ikke var voldelig, og at hun skulle ønske hendelsen ikke skjedde.

«Jeg gråter på bildet fordi jeg var redd og aldri hadde vært i den situasjonen før. Skulle ønske jeg bare hadde smilt», skriver hun videre.

Yngst i sin klasse

Santolini er kjent fra sesong to av «RuPaul’s Drag Race» i 2010, der hun fikk fjerdeplassen, til tross for at hun var den yngste deltageren til da.

Tatianna har de siste årene sikret seg større kjendisstatus enn mange av sine meddeltagere, og ble invitert tilbake til seriens andre All Stars-sesong, i 2016.

I år spilte hun i Taylor Swift-musikkvideoen «You Need To Calm Down» sammen med Adore Delano (Daniel Anthony Noriega), Trinity the Tuck (Ryan Taylor) og A'keria C Davenport (Gregory D’Wayne) fra samme serie.

Publisert: 16.10.19 kl. 18:30