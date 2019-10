TV-SJEKKER: Else Strøm Larsen blir en av trekkplastrene i den nye Sumo-serien «Kjærlighet til alle». Foto: Espen Solli, TV 2

Else ble vraket i «Jakten» – gikk rett til nytt sjekke-TV

Else Strøm Larsen (36) fra Bryne hadde knapt rukket å forlate «Jakten på kjærligheten» før TV 2 ringte henne opp med et nytt tilbud.

TV-seerne kunne mandag se Elverum-bonden Atle Kristiansen (37) sende Else hjem fra gården.

– Jeg var forberedt. Egentlig kjente jeg vel selv også at jeg var ferdig. Det så lovende ut da jeg så «teaseren» på TV, men Atle og jeg fungerer nok best som venner. Vi er for forskjellige. Men jeg ønsker ham lykke til.

36-åringen rakk ikke å forelske seg.

– Nei, nei, nei. Ikke ble vi godt kjent heller på den korte tiden. Det var lite dating. Faktisk var ikke Atle og jeg på en eneste date utenom speed-daten. Han hadde mer til felles med de andre. Men jeg angrer ikke på at jeg var med. Jeg lærte mye om meg selv.

– Hva lærte du?

– Hvordan jeg reagerer i en sånn situasjon, der jeg må bo tett på fremmede og med kameraer rundt hele tiden. Det var vanskeligere enn jeg trodde.

Else fikk en reaksjon etter hjemkomsten.

– Jeg var helt utslitt, og tårene rant for ingenting.

AVSKJED: Else Strøm Larsen ble i mandagens episode sendt hjem av «Jakten»-bonden Atle Kristiansen. Foto: Skjermbilde, TV 2

Da Else ble oppringt en måneds tid senere, hadde hun egentlig lagt hele TV-opplevelsen bak meg.

TV-produsentene hadde imidlertid ikke glemt den frittalende kvinnen fra Bryne. TV 2 hadde allerede bestemt å lage en ny sjekkeserie – «Kjærlighet til alle», en «Jakten»-avløper, der tre single «Jakten-profiler» og deres friere flytter inn på en gård.

Else måtte i tenkeboksen.

– Jeg ble jo nysgjerrig, og jeg hadde ennå ikke funnet noen mann. Samtidig var jeg travel i jobben. Etter nøye samtaler med produsentene, landet jeg på at dette konseptet var perfekt for meg – med friere tøyler og færre regler.

ELSES FRIERE: F.v.: Bjørn-Tore Haagensli, Peder Edison Bjerkenås Martinez, Leiv Inge Kjemperud, Else Strøm Larsen, Marius Loktu og Hallgeir Nordheim. Foto: Espen Solli, TV 2

Else føler at hun i den nye serien får vist en mer alvorlig side av seg selv.

– Jeg er utadvendt, men sårbar også. Ikke så tøff som jeg fremstår på TV. Det er jo ikke sånn at jeg bare vil på TV. Selve innspillingen er gøy, men all oppmerksomheten i ettertid er ikke viktig for meg. Den kunne jeg godt vært foruten.

«JAKTEN»-KJENDISER: Else Strøm Larsen flankert av Vegar Valbø (t.v.) og Sondre Stubrud. Men de sjekket ikke hverandre. Foto: Espen Solli, TV 2

I bunnen av alt ligger et sterkt ønske om å stifte familie. Else har ønsket seg mann og barn lenge, men hun forelsker seg sjelden.

– Jeg er vant med å bo alene, har gode venner og elsker jobben min. Egentlig har jeg aldri tid til å være ensom. Jeg kunne sikkert levd et bra liv som barnløs, men det er et savn. Det er heller ikke det samme å være med på hyttetur som den evig single venninnen, innrømmer hun.

– Alderen innhenter meg, og jeg har ikke all verdens tid. Så kanskje dette er min siste mulighet? ler hun.

– Når du nå selv har fått muligheten til å boltre deg i friere, har du mer forståelse for Atles situasjon? Du ble jo litt irritert hvis han trakk seg tilbake?

– Det er vanskelig å svare på... Jeg måtte også trekke meg litt tilbake. Men hele settingen i «Kjærlighet til alle» var annerledes. Det var rom for nærere relasjoner, forklarer hun.

En annen «Jakten»-kjenning som får en ny sjanse, er Vegar Valbø (32) fra Drangedal, som i fjor var blant frierne til bonden Gunhild Austli (39). Han stakk av med «seieren», men ble raskt byttet ut.

Den andre håpefulle er Sondre Stubrud (32) fra Øyer, som selv var bondesjekker i 2016. Heller ikke han fikk noe varig forhold.

– Dere tre profilene bodde sammen på gården. Hva om det hadde oppstått søt musikk blant noen av dere?

– Haha, ja, det var vel en risiko. Men fokuset vårt var på frierne. Vi tre var imidlertid flinke til å gi hverandre råd og støtte.

Den som eventuelt stikker av med Elses hjerte, må være villig til å bo i Bryne. 36-åringen, som til nå har vært med å drive et konferansesenter, starter nemlig med hotelldrift etter nyttår – sammen med en kollega.

– Så jeg er ikke lenger flyttbar, sier hun.

Else har fått massevis med henvendelser fra TV-seere de siste ukene.

– Mange hyggelige folk heier på meg. Også en god del menn tar kontakt, men de kan jeg jo ikke svare nå som jeg er låst til et nytt TV-konsept, smiler hun.

VEGARS FRIERE: F.v. Kine Tovengen, Ågot Marie Larsstuen, Vegar Valbø, Julia Bydahl, Katrine Fjelldalselv og June Steinsland. Foto: Espen Solli, TV 2

Innspillingen av «Kjærlighet til alle» har allerede funnet sted på Eidsverket på Bjørkelangen i Aurskog Høland. «Jakten»-programleder Gunhild Dahlberg (44) er programleder også for spinoff-serien, som skal vises på TV 2 Sumo og har premiere natt til 11. november.

– «Kjærlighet til alle» er mer løssluppen enn «Jakten». Det meste underveis skjer organisk med kamera på slep, sier Dahlberg.

I motsetning til i «Jakten», hvor bøndene får frierbrev og kan velge selv, er det i «Kjærlighet til alle» valgt ut friere av en erfaren «Jakten»-redaksjon i grundige samtaler med TV 2 og Gunhild Dahlberg. Frierne vet heller ikke hvem de får møte.

SONDRES FRIERE: F.v.: Caroline Holthe Skibenes, Sunniva Constance Sjurstræ, Sondre Stubrud, Mari Grimsgaard Jevnesveen, Christina Murphy Andersen og Veronica Vaagen. Foto: Espen Solli, TV 2

TV 2 sier de har valgt deltagere etter nøye gjennomgang i flere ledd i produksjonen og gjennom samtaler.

– Ønsket var å finne tre single tidligere «Jakten»-profiler som har et genuint ønske om å finne kjærligheten. Vi er veldig fornøyd med at Else, Vegar og Sondre takket ja. De utfyller hverandre veldig godt, sier pressekontakt Unn Grethe Berge.

– Får de tre profilene honorar, i så fall hvor stort beløp?

– TV 2 går ikke ut med denne type informasjon, det er konfidensielt.

ALLE: Programleder Gunhild Dahlberg foran alle de håpefulle i «Kjærlighet for alle». Foto: Espen Solli, TV 2

