SAKSØKER AVIS: Britenes prins Harry og hertuginne Meghan.

Prins Harry i ny dokumentar: Kamerablits minner om morens død

Den britiske prinsen forteller at morens død fortsatt er som et åpent sår.

Torsdag delte ITV små glimt av dokumentaren «Harry & Meghan: An African Journey», som kommer ut i Storbritannia førstkommende søndag. Under et av klippene er prinsen på turné i Afrika, hvor han åpner opp om morens død, skriver Sky News.

Prinsesse Diana av Wales døde i en bilulykke etter at hun ble fulgt av paparazzier i Paris i 1997.

– Hver gang jeg ser et kamera, hver gang jeg hører lyden av et klikk, hver gang jeg ser et kamerablits, så tar det meg rett tilbake, forteller prins Harry.

I dokumentaren besøker hertugen stedet hvor blant annet prinsesse Diana gjorde sin ikoniske vandring gjennom et aktivt minefelt i Angola.

– Det kommer til å være utrolig emosjonelt å fullføre det hun startet, men alt jeg gjør minner meg om henne. Med denne rollen, denne jobben og presset som følger med, blir jeg påminnet de dårlige tingene, forteller han.

Saksøker britiske aviser

Mot slutten av Afrika-turneen annonserte Buckingham Palace at prins Harry hadde gått rettslige skritt mot eierne av The Sun og The Daily Mirror for det som angivelig skulle være telefonhacking. Hertugen beskyldte avisene for ulovlig avlytting av talepostmeldinger.

En talsperson for News Group Newspaper, som blant annet eier The Sun, bekreftet overfor Sky News at de fikk rettet et krav rettet mot seg. De ønsket imidlertid ikke å kommentere saken ytterligere.

Nyheten kom kun få dager etter hertugparet saksøkte avisen Mail on Sunday for å ha publisert et håndskrevet brev som hertuginnen hadde sendt til faren.

