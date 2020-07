NYBAKTE FORELDRE: Skuespiller Sophie Turner og artist Joe Jonas. Foto: O'Connor / AFF

Sophie Turner og Joe Jonas ble foreldre

Paret har fått sitt første barn sammen.

– Sophie Turner og Joe Jonas er svært lykkelige over å annonsere at de har fått en baby, sier paret i en uttalelse til People.

Den lille jenta skal ha fått navnet Willa, og ble ifølge TMZ født på onsdag.

Paret har holdt en forholdsvis lav profil, og har ikke kommentert at de venter barn før den lille nå er født. Sophie Truner har imidlertid vist frem gravidmagen på gåturer i Los Angeles.

Kjendisparet giftet seg først i et kapell i Las Vegas, før de hadde en storslått bryllupsfest i Frankrike.

Sophie Turner (24) er kjent fra sin rolle som Sansa Stark i TV-serien «Game of Thrones», mens ektemannen Joe Jonas er kjent fra bandet Jonas Brothers.

Romanseryktene mellom de to begynte å svirre 2016, og året etter bekftetet de to at de hadde forlovet seg.

