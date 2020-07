LA UT BEVIS: Modellen Chrissy Teigen følte hun måtte legge ut bilder fra operasjonen i sosiale medier for å bli trodd på at hun hadde fjernet brystimplantatene hun opererte hun da hun var 20 år gammel. Foto: Evan Agostini / Invision

Chrissy Teigen fjernet brystimplantatene – ble ikke trodd

Chrissy Teigen (34) fjernet implantatene i brystene, men ingen trodde på henne. Derfor valgte hun å dele bilder både fra selve operasjonen og resultatet i sosiale medier.

– Noen av mine venner har måttet fortelle andre at jeg virkelig har gjort det.

Det fortalte modellen og influenceren i en Instagram-story hun publiserte på lørdag, samtidig som hun viste frem operasjonssårene.

– Se her, sa hun.

For å være helt sikker på å bli trodd, la hun også ut bilder fra selve operasjonen i den samme oppdateringen, ifølge amerikanske People.

Det var i begynnelsen av juni toppmodellen Teigen postet bilder av et brev skrevet av datteren, hvor det står: «Ha det gøy på med å ta ut puppene dine» og «farvel pupper», på Instagram.

I mars hadde den norskættede modellen innrømmet å ha operert brystene da hun var rundt 20 år gammel.

– Det var mer en badedrakt-greie. Jeg tenkte at om jeg skal posere på ryggen, vil jeg at de skal være spretne, fortalte Teigen, som tidligere har vært modell for blant annet Sports Illustrated.

– Men så får du barn og de fylles opp med melk for deretter å bli flate, så nå er jeg snytt.

Etter at hun fjernet implantatene har hun lagt ut flere toppløsbilder av seg selv i sosiale medier.

Chrissy Teigen slo ifølge People gjennom som modell i badedraktutgaven av Sports Illustrated i 2010. Hun er gift med artist John Legend (41) og sammen har de barna Luna (snart fem) og Miles (snart to).

Publisert: 20.07.20 kl. 10:30

