PRESTISJEBALLETT: Balletten i Wien opptrer under åpningsseremonien under Operaballet i februar 2019. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Skandalerapport om ballettakademi: Barn rådet til å røyke for å holde seg slanke

Elever ved det prestisjetunge ballettakademiet i Wien ble rådet til å røyke for å holde seg slanke. Ble de snakket til, ble klesstørrelsen brukt sammen med navnet.

For mindre enn 10 minutter siden

Det konkluderer en uavhengig granskingskommisjon med, skriver avisen Deutsche Welle.

– Det er tydelig at at barn og unge ikke er tilstrekkelig beskyttet mot diskriminering, forsømmelse og negative helsemessige konsekvenser, står det blant annet i rapporten, som ble offentliggjort tirsdag.

Rundt 130 unge dansere mellom ti og 18 år fra hele verden er elever ved ballettakademiet, som er en av verdens mest prestisjetunge ballettskoler.

Granskingen ble satt i gang av Østerrikes myndigheter i april i år, etter at den østerrikske avisen Falter publiserte en sak som førte til stor skandale: Flere studenter fortalte at de hadde blitt utsatt for fysisk vold under dansetreningene. Det ble også meldt om seksuell trakassering.

– Ting har skjedd som er uakseptable, sa operasjefen Dominique Meyer da, skriver Guardian.

OPERAHUS: Den statlige operaen i Wien i Østerrike. Foto: FLORIAN WIESER / EPA

Fornavn og klesstørrelse

Kommisjonen har intervjuet totalt 24 personer i arbeidet med rapporten, skriver Guardian.

– Vi har fått rapporter om at studentene ble rådet til å begynne å røyke slik at de skulle være mindre sultne, sier Susanne Reindl-Krauskopf, som ledet granskingen, på en pressekonferanse i Wien.

Studentene skal også ha blitt tiltalt ved fornavnet sitt – sammen med klesstørrelsen.

Hun forteller også at treningsmengden kunne utgjøre en helserisiko for studentene, og sier at operasjef Meyer ikke har hatt tilstrekkelig kontroll over hva som har foregått på akademiet.

Operaen: Allerede gjennomført tiltak

Etter lanseringen av rapporten tirsdag, sier operaen at de etter at skandalen ble offentliggjort tok flere grep for å bedre situasjonen: De har redusert antallet opptredener for studentene, og har begynt arbeidet med egne programmer for mental helse. De har også begynt med videreutdanning av alle ansatte, skriver avisen Der Tagesspiegel.

Operasjef Meyer har tidligere sagt til det tyske nyhetsbyrået DPA at det kun var to av 15 lærere ved akademiet som oppførte seg dårlig.

Granskingskommisjonen skriver i sin rapport at de mener tiltakene som er innført ved ballettakademiet ikke er gode nok. De skriver at de har inntrykk av at motivasjonen for tiltakene ikke handler om barnas velferd, men om skolens offentlige rykte.

Publisert: 18.12.19 kl. 03:04

