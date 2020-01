MINNES MOREN: Pål Tøien, aller best kjent som OnklP, opplevde nylig at moren Tove gikk bort. Nå deltar han i «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» blant annet for å hedre morens minne. Foto: TVNorge

Pål «OnklP» Tøien mistet moren brått: – Jeg skulle gjerne vist dette til mamma

Den norske artisten sørger fortsatt over tapet av sin mor i fjor, og kunne ønske at hun fikk oppleve en ny side av ham i «71 grader nord».

– Det var noe dritt. Jeg har liksom ikke projisert det helt, så det er litt rart for meg å snakke om, sier artist og rapper Pål Tøien (35), bedre kjent som OnklP, til VG.

I mars i fjor opplevde han nemlig å miste sin kjære mamma, Tove. Hun ble 66 år gammel.

Tøien er i disse dager aktuell med TVNorge-programmet «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis». Og til VG legger ikke 35-åringen skjul på at mye av motivasjonen hans ligger i å hedre sine avdøde mor.

– Dette programmet er jo i hennes gate. Men så døde hun litt brått. Om hun hadde vært her tror jeg hun ville tenkt at dette var veldig kult, selv om hun nok hadde forventet at jeg skulle være best av alle. Det hadde nok vært det eneste akseptable, he he. Men bare det å være med... Jeg skulle gjerne vist dette til mamma, erkjenner han.

– Hva tror du hun ville tenkt om hun så deg i et program som dette?

– Det er umulig å si, men jeg var en friskus der ute, og det er sånn mamma ville likt å se meg. Tror jeg. Men det er jo meg da, så jeg gjør det i min helt egen stil.

For mange er kanskje ikke OnklP den første man ville tenkt på som deltager en utfordrende reality som «71 grader nord». Heller ikke han selv hadde helt sett for seg det.

– Altså, jeg hadde aldri tenkt til å bli med på det her. Men så fikk jeg vite hvilke andre som skulle være med, og følte meg invitert inn i det gode selskap. Da tenkte jeg at jeg bare fikk kline til. Jeg gjorde mitt beste i hvert fall, og hadde det gøy underveis, forteller Tøien, som måtte gå flere runder med seg selv før han ga sitt endelige ja.

– Det var vel egentlig et soleklart nei først. Fordi jeg liker å holde meg i komfortsonen. Når man i tillegg blir filmet i alle sårbare øyeblikk morgen og kveld, tenkte jeg «Hell no». Jeg liker kontroll. På den annen side er dette en opplevelse for livet, det var rått at jeg ble spurt. Jeg tror jeg ville angret for alltid om jeg ikke hadde takket ja.

TØFF PÅKJENNING: Pål Tøien møtte store utfordringer gjennom «71 grader nord». Deriblant hans gryende høydeskrekk. Foto: Matti Bernitz, TVNorge

– Så hva var det tøffeste av alt?

– Alt var tøft, alt krevde en del. Det var et spørsmål om utholdenhet og styrke. Og når det gjelder høyder er jeg ikke veldig høy i hatten. Og så ble jeg selvsagt servert masse klatring med én gang. Det var vel det verste, altså min gryende høydeskrekk. Det var ikke så ille da jeg var yngre, men det har liksom blitt verre og verre. Jeg begynner å svette bare jeg tenker på de fjellene.

Programleder, TV-profil og «71 grader nord»-deltager Jon Almaas (52) har tidligere innrømmet at han på et tidspunkt tok til tårene under TV-innspillingen. Skal man tro Pål «OnklP» Tøien er det ikke helt utenkelig at han gjør det samme.

ÅRETS HÅPEFULLE: Bak fra venstre: Hedvig Wessel, Mia Hundvin, Maren Turmo, Pål Tøien, Lise Finckenhagen, Atle Pettersen. Foran f. v.: Øystein «Pølsa» Pettersen, Jon Almaas, Erik Follestad og Melina Johnsen. Foto: Matti Bernitz, TVNorge

– Det kan ha vært noen tårer der, altså. Jeg kan nok ikke slå meg på brystet og si at det ikke ble det. Man blir helt gal - og sliten. Det var veldig spesielt. Jeg har tenkt mye på det i tiden etterpå, det var en veldig fin og god opplevelse.

Men 35-åringen opplevde også motbakke under ferden mot Nordkapp. I 2017 ble nemlig Tøien og samboeren Helene Holst foreldre til lille Amanda (2), og savnet etter datteren var til tider tungt å bære.

– Det var beinhardt. Det gikk jo greit, men var likevel sårt. For med én gang det ble stille, for eksempel når man skulle legge seg, da begynte man å tenke. Da kom savnet, og savnet ble jævlig sterkt. Jeg har aldri vært borte fra datteren min mer enn noen dager før dette, men heldigvis var vi flere i det - og som opplevde det på samme måten, sier han.

LAGDE LIV: OnklP opptrådte under VG-lista i 2018. Foto: Frode Hansen

Artisten, som gir ut nytt album i slutten av februar, har tidligere snakket om en trøblete fortid med alkohol, narkotika og gjentatte opphold i glattcelle. Nå har han imidlertid lagt helt om på livet sitt.

– Jeg har flyttet ut av byen og... Mitt nye liv er stille og rolig, og jeg er mye mer effektiv i arbeidet mitt. Jeg går ikke bare rundt og surrer i byen, jeg gjør det jeg skal - og så drar jeg hjem og henger med Helene og datteren min.

– Du virker litt mer voksen enn du var for noen år siden?

– Kanskje? Jeg er i hvert fall i bedre humør, det er helt sikkert. Det henger jo ofte sammen det, om man er glad i bånn blir alt bedre.

– Du hadde kanskje heller ikke gjort «71 grader nord» for ti år siden?

– Nei, og det hadde ikke blitt bra TV heller. Det hadde blitt alt for mørkt. Jeg er glad for at jeg gjorde det, og er veldig spent på å se hvordan det blir, forteller Pål Tøien til VG.

Publisert: 16.01.20 kl. 18:58

