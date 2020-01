SKUESPILLERVETERAN: Bjarte Hjelmeland, her på Theatercaféen for en tid siden. Foto: Mattis Sandblad, VG

Bjarte Hjelmeland har sagt opp på Nationaltheatret

Bjarte Hjelmeland (49) slutter som skuespiller på Nationaltheatret – nærmere 30 år etter at han først satte sine ben der.

Det melder bergenseren selv på Facebook onsdag. Der forteller han at han etter «svært hyggelige møter» med teatersjef Hanne Tømta og påtroppende sjef Kristian Seltum har sagt opp sin stilling.

«Jeg har store og spennende utfordringer som venter meg utenfor Nationaltheatret og disse vil kreve meg i en grad som ikke er forenelig med en fast plass i dette fantastiske ensemblet», skriver tetaterveteranen, som ikke legger skjul på at det er med vemod han setter sluttstrek for samarbeidet.

VG har vært i kontakt med Hjelmeland, som sier han er opptatt akkurat nå, men at han kommer tilbake med ytterligere kommentarer.

Hjelmeland kom først til det legendariske Oslo-teateret i 1991, da under Stein Winges ledelse. I kunngjøringen på Facebook skriver Hjelmeland at Nationaltheatret har vært som et annet hjem for ham gjennom de første tyve årene av karrieren.

«Til tross for at jeg i lange perioder har vært borte fra Nationaltheatret opplever jeg at dette huset inngår som en stor del av min identitet som skuespiller. Her har jeg fått arbeide og utvikle meg, og fikk i unge år muligheten til å bygge sten på sten og vokse med de oppgavene jeg fikk», skriver han og nevner spesielt årene under Ellen Horn som «viktige og formende».

49-åringen trekker frem at han siden 2003 har hatt lange perioder med permisjoner, blant annet i forbindelse med at han fra 2008 til 2012 var Teatersjef ved Den Nationale Scene i Bergen. Han har i årene siden i tillegg jobbet som frilanser for andre teatersaler, spilt i filmer og TV-serier – samt hatt solooppsetninger.

Fakta om Bjarte Hjelmeland Født 1970 i Bergen. Bosatt i Oslo. Skuespiller, regissør og sanger. Var teatersjef ved Den Nationale Scene i Bergen fra 2008–2012. Utdannet ved Teaterhøgskolen. Ansatt ved Nationaltheatret siden 1991, men jobber også for en rekke andre teaterscener. Kjent fra mange oppsetninger, TV-serier og filmer – og som dommer i «Norske Talenter». Har vunnet Komiprisen. For tiden aktuell på scenen i «Bjarte Hjelmeland – «Ja!» på Ole Bull Scene og i den kommende nyinnspillingen av filmen «Fjolls til Fjells».

«Nationaltheatret er på vei inn i en tid med ombygging og relokalisering. Jeg føler meg trygg på at teatrets påtroppende leder Kristian Seltun er riktig mann for å ta teatret videre inn i denne krevende fasen», skriver Hjelmeland.

Han benytter anledningen til å takke venner og tidligere og nåværende kolleger, og signerer innlegget sitt med «I kjærlighet og takknemlighet, Bjarte».

For tiden er Hjelmeland aktuell på scenen i kritikerroste «Bjarte Hjelmeland – «Ja!» på Ole Bull Scene og i den kommende nyinnspillingen av filmen «Fjolls til Fjells».

