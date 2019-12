DØDE: Rapstjernen Jarad A. Higgins ble bare 21 år gammel. Foto: Owen Sweeney / Invision

Juice Wrlds kjæreste snakker for første gang etter dødsfallet

Ally Lotti hyllet den avdøde rapperen fra scenen i Los Angeles. – Han elsket hver eneste én av dere, erklærte hun.

8. desember kom nyheten om at den kjente rapperen Juice Wrld (21) er død.

Jarad A. Higgins, som var hans virkelige navn, skal ha fått et anfall på Midway airport i Chicago etter å ha landet der i et privatfly. Senere uttalte politiet at de hadde funnet narkotika og skytevåpen på flyet.

Higgins skal ha vært ved bevissthet da han ankom sykehuset, men ble erklært død kort tid senere. Rettsmedisineren i Cook County har sagt at de måtte foreta videre undersøkelser før de kan fastslå dødsårsak, men politiet har uttalt at det ikke regnes som et mistenkelig dødsfall.

Drøye én uke etter dødsfallet tar kjæresten Ally Lotti for første gang til orde etter det som skjedde. Det gjorde hun på «Banc of California»-stadion i Los Angeles under «Rolling Loud»-festivalen, skriver Entertainment Tonight.

– Jeg ville bare komme ut her og la alle få vite at Jarad elsket hver eneste person som han har hjulpet på denne planeten. Han bokstavelig talt elsket hver eneste én av dere, sa Lotti, som fortsatte:

– Kjærligheten han følte for dere viste han også for meg. Om du opplevde noe negativt i livet, ville han ha snakket med deg om det hver gang han så deg og forandre det negative til noe positivt.

Talsperson for Chicago-politiet, Anthony Guglielmi, har tidligere oppgitt at Juice WRLD fikk anfall mens politiet var i gang med å gjennomsøke privatflyet og avhøre personene om bord.

Ifølge Los Angeles Times spurte politiet rapperens kjæreste om han hadde noen medisinske problemer eller om han hadde tatt medisiner. Ifølge politiet skal hun ha svart at han tar Percocet og har et narkotikaproblem. Percocet inneholder paracetamol og opioidet kodein.

Ifølge myndighetene hadde rapperen med seg rundt 32 kilo marihuana fordelt på 41 vakuumlukkede poser. De fant også seks flasker med reseptbelagt hostesaft som inneholder kodein og tre skytevåpen.

Rapperens andre album, «Death Race for Love», toppet Billboards albumliste da det kom i mars.

I tillegg til suksess med egne låter var Higgins også med på Travis Scotts hitalbum «AstroWorld», der han sang på låten «No Bystanders».

Juice Wrld holdt sin første konsert i Norge på Sentrum Scene i Oslo i 2018.

Publisert: 16.12.19 kl. 13:50

