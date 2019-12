JETSETTER: Tamara Ecclestone, her på en galla i London i fjor høst. Foto: David Parry / PA Wire

Tamara Ecclestone skal ha blitt frastjålet smykker for 600 millioner kroner

Uvedkommende skal ha tatt seg inn i London-hjemmet til milliardærarvingen Tamara Ecclestone (35) i helgen.

Sky News melder at innbruddstyver forsynte seg med smykker til den svimlende verdien av 50 millioner pund, altså i overkant av 600 millioner kroner.

Den britiske sosietetskvinnen Tamara Ecclestone, som er eldste datter til Formel 1-mogulen Bernie Ecclestone (89), bor i huset rett ved Hyge Park sammen med ektemannen Jay Rutland (38) og deres fem år gamle datter. Fredag, bare timer etter at familien låste dørene og reiste på juleferie, skal innbruddet ha funnet sted.

– Det er med beklagelse jeg kan bekrefte at hjemmet deres er invadert. De private sikkerhetsvaktene jobber nå tett med politiet for å løse saken, sier en ikke navngitt talsmann for Tamara Ecclestone til Sky News.

– Tamara og familien har det bra, men er selvsagt sinte og rystet over hendelsen, legger vedkommende til.

Tyvene skal ha tatt seg inn i boligen via hageområdet og funnet frem til safer som lå i hovedsovereommet.

Politiet bekrefter overfor britiske meedier at de rykket ut til et innbrudd på den aktuelle adressen, uten å nevne navnet på huseierne.

Blant de eksklusive smykkene som har forsvunnet, er et Cartier-armbånd som alene er verdt over en million kroner. Det skal hun ha fått i bryllupsgave.

Tamara har tatt flere oppdrag som undertøysmodell, stilt naken i Playboy og hatt sin egen reality-serie på TV. Hun omtales imidlertid ofte som en som har som hovedbeskjeftigelse å bruke pappas enorme mengder med penger på luksusferier og shopping.

Publisert: 16.12.19 kl. 11:24

