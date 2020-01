FORTSATT INNLAGT: Kong Harald, her på Cupfinalen på Ullevaal Stadion i fjor. Foto: Fredrik Solstad, VG

Kong Harald fortsatt på sykehus

Kong Harald (82) var forventet å bli skrevet ut før helgen, men sliter fortsatt med svimmelhet.

Kongehuset melder kort på sine nettsider fredag ettermiddag at Kong Harald fortsatt befinner seg på sykehus.

«Kongen er innlagt på Rikshospitalet for svimmelhet. Han er i bedring og forventes å bli utskrevet i neste uke», skriver kommunikasjonssjef ved Slottet i en tekstmelding til VG.

Innlagt for tre dager siden

«Hans Majestet Kong Harald ble i dag innlagt på Rikshospitalet på grunn av svimmelhet. Det er ikke funnet alvorlig sykdom», kunne Kongehuset melde onsdag ettermiddag.

På samme tid ble det kjent at Kongen var sykmeldt i to uker, men at det var forventet at han kunne bli skrevet ut fra sykehus før helgen.

Det er han altså ikke.

Tirsdag denne uka skulle Kongen opprinnelig stått for den offisielle åpningen av Johan Sverdrup-feltet, men dagen før ble det kjent at han meldte forfall. I en uttalelse fra Kongehuset het det at forfallet skyldtes «påkjenningene den siste tiden».

I dag skulle kongen opprinnelig også vært til stede under EM i håndball for menn i Trondheim. I stedet stepper Kronprins Haakon (46) inn. Kronprinsen måtte også holde kongens planlagte statsråd på Slottet fredag.

Også i desember var kong Harald sykmeldt, da med en virusinfeksjon.

Familien i sorg

Kongens tidligere svigersønn, kunstner og forfatter Ari Behn, tok sitt eget liv 1. juledag – 47 år gammel. Ti dager senere ble han bisatt fra Oslo domkirke.

Dødsfallet var også et tema i Kongens nyttårstale.

– Vi er sterkt preget av Ari Behns død denne julen. Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen, sa kongen i talen.

