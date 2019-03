KONTROVERSIELL: Barbra Streisand blir hudflettet på sosiale medier etter kontroversielle uttalelser om Michael Jacksons angivelige overgrep. Foto: Andrew Toth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Barbra Streisand legger seg langflat etter Jackson-uttalelse

Ble beskyldt for å bagatellisere Michael Jacksons angivelige overgrep mot to unge gutter. Nå sier hun unnskyld.

Det var i et intervju med britiske The Times at den aldrende divaen kom med sine oppsiktsvekkende uttalelser. Barbra Streisand (76) ble intervjuet i forbindelse med en kommende konsertserie i England, og det var når samtalen dreide seg rundt den ferske Jackson-dokumentaren «Leaving Neverland» og hennes vennskap med Michael Jackson at hennes smått bisarre kommentarer falt.

LEAVING NEVERLAND: Trioen bak den kontroversielle dokumentaren om Michael Jackson; dokumentarist Dan Reed flankert av Wade Robson (til venstre) og James Safechuck. Foto: Taylor Jewell / TT NYHETSBYRÅN

I dokumentaren står Wade Robson og James Safechuck frem med harde beskyldninger om at de ble seksuelt misbrukt av pop-kongen da de var mindreårige. Til det hadde Barbra Streisand dette å si;

– Du kan si «misbrukt», men disse barna, som du hørte dem si, de var henrykt over å være der. Begge to giftet seg og begge fikk barn, så det tok ikke livet av dem, sier hun.

– Hans seksuelle behov var hans seksuelle behov, sier hun også i intervjuet.

BEDRE TIDER: I dette arkivfotoet fra 1986 ser vi Michael Jackson og Barbra Streisand sammen med filmregissør Steven Spielberg og hans kone Amy Irving. Foto: Mark Avery / ASSOCIATED PRESS

Uttalelsene til Streisand satte fyr på sosiale medier, og lørdag kveld så Barbra Streisand seg nødt til å unnskylde og justere uttalelsene sine via Twitter.

Uttalelsene skapte bestyrtelse også hos mannen bak «Leaving Neverland», Dan Reed.

På spørsmål om Barbra Streisand ble sint på grunn av Jacksons angivelige handlinger, svarer hun The Times slik:

– Det er en kombinasjon av følelser. Jeg føler med barna, jeg føler med han. Jeg skylder - antar jeg - på foreldrene som tillot sine barn å sove med han.

