GIFT: Skuespilleren Idris Elba har vært gjennom to ekteskap tidligere - det forrige varte kun i fire måneder. I helgen giftet han seg for tredje gang, med Sabrina Dhowre.

Idris Elba gift for tredje gang

Holdt storslått bryllup i Marrakech da han sa ja til kjæresten Sabrina Dhowre.

Det melder People.

Paret møtte hverandre for to år siden og sparte ikke på konfekten under sitt marokkanske bryllup.

Ifølge britiske Vogue - som hadde eksklusive rettigheter til mediedekningen av bryllupet for publisering i sitt juli-nummer - fant seremonien sted på luksushotellet Ksar Char Bagh i Marrakech . Bruden bar en spesialdesignet kjole av Vera Wang , mens brudgommen hadde skreddersydd dress fra Ozwald Boateng.

Vogue skriver videre at bryllupet ble holdt over tre dager og bar til slutt preg av en festival. Den ble avsluttet lørdag kveld med en stor middag på Mandarin Oriental Hotel i Marrakech.

Idris Elba har tidligere fortalt People at han fridde på Valentins-dagen i fjor, og at det var et mest nervepirrende han har gjort i sitt liv. På spørsmål om hva han så i den amerikanske modellen på 29 år, sa Elba dette:

– Hun får meg til å le, og vi har felles mål. Hun gjør meg lykkelig. Hun får meg til å feire suksessen min, og hun får meg til å tenke når jeg selv er usikker på ting, fortalte 46-åringen til People.

Idris Elba har vært gift to ganger før og har to barn på 4 og 17 år.

Publisert: 27.04.19 kl. 18:10