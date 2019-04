STOR ROLLE: Maisie WIlliams spiller Arya Stark i «Game of Thrones». Foto: AP

Maisie Williams om tvisten i episode 3: – Jeg trodde alle ville hate det

Skuespilleren som spiller Arya Stark i «Game of Thrones» forteller at hun ble svært overrasket da hun leste manus til tredje episode av seriens åttende sesong.

Oppdatert nå nettopp







Etter å ha sett «The long nigt», eller «Den lange natten», sitter seerne igjen med mange spørsmål.

Det voldsomme slaget ved Winterfell ga nemlig ikke helt det utfallet mange hadde ventet seg, og mange store fanteorier og myter ble avlivet i denne episoden, skriver Vox, som også lister opp hvem som kom seg gjennom natten levende.

SPOLIER-ADVARSEL: Har du ikke sett episoden? Hvis du ikke vil vite hva som skjer, bør du slutte å lese nå.

Overraskende vending

Maisie Williams forteller at også hun ble svært overrasket da hun skjønte at det var hennes rollefigur, unge Arya Stark, som ville ende som helten etter slaget mot Hvitvandrerne og de levende døde i Winterfell.

– Jeg trodde alle ville hate det, at de ville tenke at Arya ikke fortjente det, sier hun til Entertainment Weekly.

Les også: «Game of Thrones for dummies»

I episoden er det nemlig Arya som redder de syv kongerikene fra skurken The knight king, eller Nattens konge, som hun dreper med den samme dolken som reddet Brans liv i første sesong.

Gjennom åtte sesonger har vi fulgt Arya Stark fra hun var et barn, til hun opplevde å se flere familiemedlemmer brutalt drept og selv gikk i trening for å bli snikmorder.

NATTENS KONGE: Hva var hans sanne identitet? Det gir ikke episoden svar på. Foto: Hlen Sloan, HBO

Williams mener det må ha vært utfordrende for serieskaperne og la den største, udødelige skurken faktisk dø:

– Det må bli gjort på en intelligent måte, ellers tenker folk: «Skurken kan jo ikke ha vært så ille hvis en liten jente på 45 kilo bare kan stikke ham til døde», sier hun og legger til:

– Da jeg fortalte det til kjæresten min sa han: «Hmm. Det burde egentlig vært Jon som gjorde det, burde det ikke?»

Test deg selv: Hva kan du om «Game of Thrones»?

Etter hvert kom skuespilleren imidlertid fram til at dette var øyeblikket Arya hadde jobbet for gjennom seks sesonger. En peptalk med Melisandre, som venter tilbake til Winterfell i denne episoden, bidro også, forteller hun.

– Dessuten er det så uventet, og det er jo det denne serien gjør. Da tenkte jeg: F*** you Jon, jeg tar det, sier Williams til nettstedet.

les også Hemmeligheter og overvåkning: Bli med inn på «Game of Thrones»-settet!

– Jeg trodde det skulle være meg!

Kit Harington, som spiller Jon Snow, forteller at han ble like overrasket:

– Jeg trodde det skulle være meg! Men jeg liker det, det gir mening for all treningen til Arya at hun skulle ha et mål, sier han og legger til:

– Jeg tror likevel noen vil bli frustrerte. Det er Jon som har jaktet på Nattkongen hele tiden, og man har ventet seg denne episke kampen som aldri kommer, sier han til Entertainment Weekly.

Det er heller ikke alle som faktisk tror at Nattkongen virkelig døde under dette slaget. Nettstedet Gamesradar lanserer flere teorier om det motsatte: Kanskje hun drepte en annen? Kanskje han våkner fra de døde igjen?

De har listet opp flere spørsmål de håper vil bli besvart gjennom seriens tre neste episoder.

I mellomtiden er det bare å smøre seg med tålmodighet. Neste episode slippes mandag om en uke.

Publisert: 30.04.19 kl. 04:47 Oppdatert: 30.04.19 kl. 05:02