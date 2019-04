FORELDRE: Dennis Poppe og Kristin Gjelsvik avslørte at de skulle bli foreldre på Vixen Influencer Awards i januar. Foto: Elise Alexandra Gulbrandsen

Kristin Gjelsvik har blitt mor: – Kunne ikke vært lykkeligere

Kristin Gjelsvik og kjæresten Dennis Poppe ble mandag foreldre til en liten gutt.

Oppdatert nå nettopp







Det avslører bloggeren på sin egen blogg søndag, under tittelen «1 + 1 = BABY».

Den lille gutten er parets første barn, og han har fått navnet Falk.

– Vi kunne ikke vært lykkeligere, skriver den nybakte mammaen.

les også Kristin Gjelsvik: Skjønte at hun ikke kunne fjerne fosteret

– Du er vårt ALT!

Hun forteller at dagene går med til å gi «det lille vidunderet» alt han trenger.

– Vårt lille mirakel som vi elsker mer enn ord kan beskrive. Tenk at det går an å ha så sterke følelser for en man egentlig ikke kjenner enda? Du er vårt ALT! skriver Gjelsvik.

VG fikk tips mandag om ar bloggeren hadde født, og forsøkte å få det bekreftet. Men hverken Gjelsvik eller Poppe har besvart VGs henvendelser.

Gjelsvik har postet innlegg i sosiale medier som normalt den siste uken, uten å røpe gladnyheten.

Ikke bare-bare å vente barn:

Gjelsvik og Poppe holdt graviditeten skjult fra offentligheten til de nesten var syv måneder på vei. Nyheten ble avslørt på Vixen Influencer Awards i januar, samtidig som paret lanserte sin egen nettserie om graviditeten, «Kristin & Dennis: 1+1=3», på Viafree.

– Det har vært vinter og kaldt, det har vært store jakker og store skjerf og veldig få dater ute i offentligheten. Vi har vært mye inne, kan du si, sa Gjelsvik til VG.

Ventet opprinnelig tvillinger

I serien kom det også frem at Gjelsvik først ventet tvillinger.

– Rett etter vi tok graviditetstesten, bestilte vi time for en hasteundersøkelse. Hun kunne bekrefte at jeg – eller vi – var gravid, med tvillinger. Men vi kunne ikke se liv i den ene tvillingen. Og det tror jeg egentlig er ganske vanlig, at det er mange som i utgangspunktet er to, sa Gjelsvik til VG.

les også Slik takler «Torpet kjendis»-klare Kristin Gjelsvik at hun mistet en av tvillingene

– Dette er jo noe kroppen ofte fikser selv, hvis noe er sykt, la Poppe til.

Gjelsvik har tidligere vært åpen om at hun ikke ønsket seg barn, men var aldri i tvil om å bære det frem da hun oppdaget graviditeten.

– Jeg kunne ha tatt det bort og levd livet videre i sus og dus, men nei, det føltes helt feil når du først har kommet i den situasjonen. At du ikke ønsker barn, er god nok grunn til ikke å bli gravid, men en for dårlig grunn til å fjerne det. Så vi gleder oss masse til en helt ny situasjon!

Gjelsvik og Poppe møttes da de begge var deltagere i realityserien «Paradise Hotel» på TV 3 i 2012.

Publisert: 21.04.19 kl. 14:02 Oppdatert: 21.04.19 kl. 14:52