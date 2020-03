CORONA-SYK: Harvey Weinstein. Foto: JUSTIN LANE/EPA

Harvey Weinstein smittet av coronavirus

Harvey Weinstein skal ha avlagt positiv prøve bare dager etter at han startet soningen av sin dom på 23 år i fengsel.

Nå nettopp

11. mars ble filmmogulen Harvey Weinstein dømt til 23 års fengsel for voldtekt og seksuelle overgrep. Strafferammen var 29 år.

68-åringen ble i slutten av februar funnet skyldig i voldtekt av en kvinne på et hotellrom i 2013, og for å ha tvunget en annen kvinne til munnsex i hans leilighet i New York i 2006.

Til Reuters bekrefter Michael Powers, leder kriminalomsorgen i New York, at en av Hollywoods mektigste og tyngst skandaliserte menn har fått coronavirus.

Powers sier at Weinstein sitter på isolat i fengselet, og at han søndag morgen ble kjent med at han hadde testet positivt for det nye coronaviruset.

– Vi er selvsagt bekymret for Weinsteins helsetilstand, vi overvåker situasjonen nøye, sier advokat Imran Ansari, som da ikke hadde fått bekreftet at Weinstein var smittet, ifølge Reuters.

Weinstein sitter i isolasjon ved fengselet Wende Correctional Facility nær byen Buffalo i staten New York.

Fengselet bekrefter at to innsatte har viruset.

Publisert: 23.03.20 kl. 04:40

