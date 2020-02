SIER UNNSKYLD: Kristin Gjelsvik. Foto: Frode Hansen

Kristin Gjelsvik legger seg flat – beklager ny podkast

Pupp og kjønnsleppe var tema, Gjelsvik sier hun angrer i etterkant. Det er andre gang på kort tid hun beklager podkast-innhold.

Blogger og influenser Kristin Gjelsvik (33) gikk torsdag formiddag ut med en langflat unnskyldning for innholdet i seneste episode av podkasten «Snikk Snakk!», som hun driver sammen med Belinda Jakobsen (34).

Siste episode ble publisert mandag 10. februar, og er nå lagt ut på ny i redigert utgave.

«I to episoder av podden vår har vi nå klart å rote det til, og vi forstår at dere er sinte. Tilliten vår har blitt svekket, og det med god grunn. Vi har sagt ting som har vært under enhver kritikk, og for dette ønsker vi å gi en en uforbeholden unnskyldning», skriver Gjelsvik på bloggen sin, og fortsetter:

«Jeg skal gjøre alt som står i min makt for å vinne tilbake tilliten deres. Jeg har sviktet, jeg har såret, og jeg forstår så innmari godt at dere reagerer og kritiserer.»

Pupp og kjønnsleppe

Podkastens utgiver Adlink opplyser til VG at temaet som nå er slettet var kroppspress, men vil ikke kommentere ytterligere.

Adlink eies av Aller Media, som også eier Dagbladet.

Dagbladet gjengir podkastens opprinnelige innhold, og skriver at Jakobsen uttalte at hun ville ha sagt fra til sexpartneren sin dersom hun hadde «en pupp eller en kjønnsleppe som henger ekstremt langt ned» – for at det «ikke skal bli et overraskelsesmoment».

Til avisen hevder Jakobsen nå at hun begynte å gråte da hun hørte podkastepisoden i etterkant. Angivelig skjønte hun først da hvor feil det hørtes ut.

– Det jeg prøvde å si er at kropp er topp, og at sex kan gå fra å være dårlig til helt fantastisk bare ved å ha den ene samtalen, sier hun der.

Gjelsvik har ikke besvart VGs henvendelser om kommentar til saken. VG har vært i kontakt med Belinda Jakobsen, men har ikke fått kommentar fra henne.

Tidligere i år fortalte Gjelsvik i podkasten om en erfaring med en mann med såkalt mikropenis – noe hun uttrykte anger for, etter massiv motbør.

– Krasjer fullstendig

Gjelsvik skriver videre på bloggen sin:

«Kampen mot kroppspress er ikke noe jeg kjemper fra tid til annen. Dette er min store hjertesak – noe jeg virkelig brenner for og bruker tid på – og det har jeg gjort i flere år. Jeg har ingen planer om å gi meg med det. Dette er så ubeskrivelig viktig, og jeg skal gjøre alt som står i min makt for å prøve å gjøre internett til et litt bedre sted, og for at så mange som mulig som ikke føler seg bra nok som de er, faktisk skal føle at de er nettopp det… Bra nok! Herregud, jeg har jo skrevet en bok om dette, tross alt… Og da skjønner jeg at uttalelser jeg har hatt den siste tiden, krasjer fullstendig med budskapet jeg brenner for.»

Avslutningsvis ber Gjelsvik sine følgere om en ny sjanse.

