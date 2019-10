BLOGGER: Den 29 år gamle sunnmøringen har blogget siden 2014, og er med sine 570.000 følgere på Instagram en av Norges største influensere og treningsprofiler. Foto: Anniken Aronsen / VG

Jørgine «Funkygine» Vasstrand om «Skal vi danse»: – Jeg blir i dårligere form

NYDALEN (VG) Livet som mamma, blogger og treningsprofil har ikke stoppet 30-åringen fra å prestere på dansegulvet i «Skal vi danse».

Treningsbloggeren Jørgine «Funkygine» Vasstrand (30) har vært travelt opptatt med å sjonglere mellom dansestudioet, bloggen og mammalivet denne høsten. Men treningsprofilen liker at det skjer mye på engang, forteller hun.

– Jeg har en bra mann hjemme som slipper alt han har i hendene for at dette skal gå. Alt kan gå hvis man vil det nok, men så liker jeg at det skjer mye på en gang, forteller Jørgine Vasstrand til VG.

Få med deg: «Funkygine» får sin egen TV-serie

Lørdag kveld danset hun samba med sin dansepartner Jørgen Nilsen, som imponerte dommerne til 36 poeng. Bloggeren har vært en av favorittene blant seerne og dommerne under årets danseprogram, men for 30-åringen er det ikke alltid like positivt.

– Jeg tror folk har hatt høyere forventninger til meg enn jeg har vist. Det å bli stemplet som favoritt var noe jeg var redd for, for da får folk veldig høye forventninger til meg. I begynnelsen kjente jeg på presset, men nå kan jeg ikke gjøre noe annet enn å trene hardt, forteller hun.

– Blir i dårligere form

Den 29 år gamle sunnmøringen har blogget siden 2014, og er med sine 570.000 følgere på Instagram en av Norges største influensere og treningsprofiler. Selv om «Funkygine» er godt trent fra tidligere av, forteller hun at dansetreningen er en annerledes form for trening.

– Jeg blir i dårligere og dårligere form jo lenger jeg er med i «Skal vi danse». Vi trener mange timer, men ikke intensivt nok. Ettersom jeg ikke er flink nok til å danse, blir ikke dansetreningen intensivt nok. Men det er uansett kjempegøy og absolutt verdt det, legger hun til.

Fikk du med deg? «Funkygine» ble mamma for tredje gang

Forrige lørdag ble en tårevåt kveld da flere av deltagerne hyllet kjærligheten på parketten. Vasstrand var en av dem, som overrasket seerne med ektemannen Morten Sundli (29) på parketten.

– Nivået blir høyere for hver runde, så det krever mer av oss å levere en skikkelig opptreden. Det er gøy med høyt nivå, slik at man faktisk må krige for å komme videre, sier Vasstrand.

Har du sett? «Funkygine» om kroppspress-kritikken

Ved siden av danseprogrammet er 30-åringen snart aktuell på TV-skjermen igjen fra 21. oktober med sin egen TV-serie «Funkyfam». Denne gangen får hun med hele familien på slep.

– Det blir en helt standard familie på TV. Hele familien har glidd naturlig inn i dette etter å ha vært en del med på blogg og YouTube, avslutter hun.

