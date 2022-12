Angrep komiker på scenen – dømt til fengsel

Mannen som gikk til angrep på standupkomiker Dave Chappell under en opptreden i våres, er nå dømt til ni måneder i fengsel.

Det skriver Los Angeles Times.

I august ba mannen advokat retten om at han skulle plasseres i et program for personer med psykiske problemer og dermed ikke bli straffeforfulgt. Men dette ble avvist. Onsdag ble mannen dømt til ni måneder i fengsel.

Politiet i Los Angeles opplyste til NBC etter opptrinnet at mannen hadde vært bevæpnet med et falskt våpen som kunne avfyre et knivblad, om den blir utløst riktig.

BLE DØMT: Nå er mannen som angrep standupkomiker Dave Chappell (bildet) dømt til ni måneder i fengsel.

Opptrinnet fant sted på Hollywood Bowl i Los Angeles under «Netflix Is a Joke»-festivalen.

Mannen skal ifølge politiet ha vært blant publikum før han angrep Chappelle idet komikeren var på vei til å forlate scenen.

Chappelle var i ferd med å avslutte showet da hendelsen inntraff. Etterpå skal han ha vitset om hendelsen og blant annet ha sagt: «Jeg vet ikke om dette var en del av showet?».

Ifølge Los Angeles Times skal Chappelle ha sagt at han snakket med mannen som angrep ham før politiet kom. Han skal da ha fortalt Chappelle at hovedgrunnen til at gikk til angrep på ham, var at han ønsket å rette oppmerksomheten mot bestemorens skjebnen som var blitt tvunget ut av sitt nabolag i Brooklyn.

I 2015 var det en annen mann som fornærmet Chappelle på scenen og havnet i klammeri med loven. Den gang fikk komikeren kastet bananskall på seg.