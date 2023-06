GRÅTKVALT: Øyunn Krogh forteller om at hun var utro mot ekskjæresten.

Øyunn Krogh åpner opp om utroskap

– Den beste beslutningen jeg har tatt i hele mitt liv, sier Øyunn Krogh (28) i ny podkastepisode.

I den nyeste episoden av «Kaffeskål» forteller Krogh om at hun har vært utro.

– Jeg tror kanskje jeg er nødt til å åpne meg opp om noe, starter Krogh samtalen med podkastmakker Frida Hollund (28).

I episoden kalt «Jeg har aldri vært så redd for å publisere en episode» forteller Krogh om et forhold hvor hun ble konstant løyet til.

– For meg så reagerte kroppen min til slutt med å bare si ifra om at «nå kan du ikke være her lenger», sier en gråtkvalt Krogh.

INFLUENCER: Øyunn Krogh har delt mye fra hverdagen de siste årene. Her avbildet på VG-lista for et par uker siden.

28-åringen forteller at de siste fire årene da føltes som en løgn.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, jeg kom meg ikke ut av det og jeg prøvde, sier hun og legger til:

– En kveld så drakk jeg meg utrolig full og lå med en annen. Jeg var utro. Våknet neste morgen og det første jeg gjorde var selvfølgelig å fortelle partneren min det, forklarer hun.

Nettavisen omtalte saken først.

VG har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra Krogh.

Hun mener utroskapen var den siste utveien fra et forhold hun følte seg fanget i.

– Det høres så sykt grotesk ut når jeg sier det nå, men det er den beste beslutningen jeg har tatt i hele mitt liv.

Krogh navngir ikke sin daværende kjæreste.

Influenceren og TV-kjendisen forteller at det er det «snilleste» hun har gjort mot seg selv.

– Jeg også støttet den avgjørelsen, jeg skjønte det, sier Hollund, som var til stede den kvelden Krogh var utro.