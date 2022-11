TV-KIRURG: Ellen Pompeo «Meredith» slutter i «Grey’s Anatomy»

«Meredith» ferdig i «Grey’s Anatomy» etter 18 år

Ellen Pompeo «Meredith» ferdig i TV-serien «Grey’s Anatomy» etter 18 år. - Ubeskrivelig takknemlig.

Det melder skuespilleren selv på Instagram.

– Jeg er ubeskrivelig takknemlig for og beæret over over kjærligheten og støtten dere har vist meg, Meredith Grey og serien i 19 sesonger.

Pompeo har spilt karakteren Meredith Grey i alle sesongene av denne ekstremt populære serien, som handler om leger på et sykehus i Seattle.

Så tidlig som mars 2005, gikk piloten på lufta og den introduserte flere karakterer som skulle bli «household names» i mange land, inkludert hovedpersonen i serien, den eldre kirurgen Meredith Gray, altså spilt av Ellen Pompeo, ifølge US Magazine.

Teaser til slutten

Pompeo har spilt i over 400 episoder, fordelt på seriens 19 sesonger og hun er ikke den første skuespilleren som slutter i serien.

Hvordan hun skal skrives ut av serien er ikke klart.

En teaser for den kommende «Grey's Anatomy» midtsesongpremieren viser Ellens karakter Meredith som sier farvel til sine medleger og flytter fra Seattle og drar til Boston, ifølge TMZ.

Det var tidligere spekulert i at Pompeos rolle skulle skaleres ned til 8 episoder i den sesong 19. Hun har så lagt vært med i 7 episoder.