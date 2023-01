SKAVLAN-SUPPORT: Martha Leivestad (t.h.), her på Gullruten 2022 sammen med Jenny Skavlan – en av mange som nå går ut med støtte til Leivestad.

Kjendiser reagerer – slår ring rundt Martha Leivestad etter «Rikets roast»

VGTV valgte å stenge kommentarfeltet på TikTok etter hets og kritikk av komikerens roast av Erik Follestad i helgen. Nå får hun støtte av en rekke underholdningsprofiler.

28-åringen var i velkjent sleivete verbal form under «Rikets roast» på Sentrum Scene torsdag sist uke. Seansen ble sendt på VGTV lørdag kveld – se klipp lenger ned i saken.

Tilbakemeldingene til Leivestad var ikke av det hyggelige slaget, noe hun selv adresserer på Instagram.

– Urgh, jeg har fått en del støgge kommentarer etter roasten av Folle. VGTV på TikTok måtte stenge kommentarfeltet på en video av meg, fordi det gikk for langt med hatkommentarer. Det er synd at jeg ikke får lov å roaste og tulle på lik linje med de andre komikerene, uten å bli revet i fillebiter i kommentarfeltet i ettertid. Av da anonyme brukere seff, skriver hun.

– Klippene av de andre sine roaster har fortsatt kommentarfelt. Ikke nytt for meg dette, men jeg ville egentlig bare si at det er dritkjedelig og dritkjipt, melder Leivestad.

– Opprørende og provoserende

VGTV-redaktør Rolf Sønstelie sier at de denne gang måtte gå til det skritt å stenge kommentarfeltet.

– Den typen stygge og usaklige meldinger hører ingen sted hjemme. Det som er ekstra opprørende og provoserende er at terskelen for å spy ut slike ytringer er lavere mot kvinnelige profiler og humorister enn mot menn. Det gjør at unge kvinner kan kvie seg for å ta en posisjon i norsk underholdning.

I en kommentar via sin pressekontakt påpeker Leivestad at dette er noe hun har opplevd i mange år.

– Men forskjellen blir veldig tydelig, når de andre kommentarfeltene får være åpne hos mine mannlige kolleger – men ikke på klippet av meg. Jeg er lei av motgangen jeg og andre får. Vi gjør ikke noe galt, vi gjør jobben vår. Det skumleste utfallet er om vi ikke orker å røre borti humor mer.

I kommentarfeltet under Leivestads instapost er det vesentlig bedre stemning enn det var på TikTok i helgen.

– Folk har alltid vært redde for ekte morsomme damer, melder Jenny Skavlan.

– Overlegen roast, morsomste jeg vet om PERIODDD, mener artist Ramon Andresen.

– Jeg elsker deg Martha, du er en DRONNING!!, erklærer Tinashe Williamson.

– Ta til deg de gode ordene @marthaleivestad og gi FLÆTT BÆNGSHOT i de ubetydelige andre❤️❤️❤️❤️#jesuisLeivestad, heter det fra John Brungot.

– Du var kveldens høydepunkt! Snakk om å EIE en scene, ass 👏🔥❤️😍 Du er QUEEN og ekte legende! LOVE YOU, melder Kristin Gjelsvik.

– Nå slår man ring rundt Martha Leivestad. Støtten er sååå fortjent, skriver Line Andersen på Twitter.

Kollegial support

Leivestads VGTV-kolleger viser også sin støtte:

– JÆVLA DRITTFOLK. Du drepte det!!!!! Vet du er på avvenning fra dette ordet, men jeg bruker det for første gang fordi det er den eneste riktige beskrivelsen av den råeste roasten jeg har sett: SLAY, smeller det fra Ida Fladen.

– Du var best!! Blokk og fortsett å være THE FIERCE WOMAN U ARE, skriver Linnéa Myhre.

– Du er en stjerne Martha, og leverte dritbra på roasten!, melder Mads Hansen.

Erik Follestad har skrevet et langt og rasende innlegg til støtte for Leivestad på Instagram.

– Hvis dere er mine/våre seere, så vil jeg faen ikke at dere ser på programmene. Det er så jævlig lavt nivå at jeg blir flau på deres vegne. Sleng dritt til meg eller noen som virkelig fortjener det, men voks for Guds skyld opp og bruk huet, melder «Folle», og videre:

– Martha er kommet for å bli! Ca. alle andre på tv kommer til å bli tatt av skjerm før henne. Hvis dere tror at det dere holder på med er kult, så bør dere tenke dere om en gang til. Så logg av og legg telefonen tilbake i lomma, gutter. Ta dere sammen!

I Bergensavisen har komiker Christoffer Schjelderup skrevet et lengre støtteinnlegg titulert «Dette er så forbanna demotiverende».

– Jeg vet hun får masse kjærlighet. Komikere elsker henne, både på og av scenen. Men de arrer deg, de kommentarene. Jeg har holdt på med dette mye lenger enn henne og er ikke i nærheten av å ha fått en brøkdel av så mye hets. Og det hadde jeg fått med pupper. Så slutt med det, skriver Schjelderup.

Sigrid Bonde Tusvik sier i et intervju med Dagsavisen at hun og Lisa Tønne vil diskutere saken i sin podcast.

– Det er et veldig interessant kjønnsperspektiv i dette. Hvorfor er det sånn at det kvinner sier virker mer drøyt enn når det samme sies av en mann? Folk oppfatter det som mye hardere. Dette er veldig vanlig, særlig i roasting – og har vært det i mange år.

SER PÅ SAKEN: Lisa Tønne (t.v.) og Sigrid Bonde Tusvik.

Via sin pressekontakt forteller Leivestad at hun verdsetter de mange støtteerklæringene.

– Humorbransjen har vært helt fantastisk de siste 24 timene. Meldinger og telefoner med støttende ord. Fint og rørende at urettferdigheten jeg kjenner på i dag, er blitt tatt på alvor. Veldig fint innlegg Erik Follestad skrev. Det er utrolig kjedelig at en liten gruppe ødelegger for så mange. Og det verste blir om nye talenter ikke tør å prøve seg på humor, fordi hatet blir for mye.