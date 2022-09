I RETTEN: Andreas Østerøy forteller at han ble utsatt for vold og hatefulle ytringer på grunn av legningen sin.

Realityprofil Andreas Østerøy fornærmet i voldssak: − Skummelt å se personen igjen

Politiet mener «Ex on The Beach»-profil Andreas Østerøy (26) ble utsatt for grov vold med paraply. Tirsdag møtte han tiltalte i retten.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det var veldig ubehagelig og veldig skummelt. Det var skummelt å se personen igjen i dag, jeg fikk jo alle minnene tilbake. Jeg prøvde holde masken, men skalv i bena.

Slik beskriver Østerøy rettssaken i Tromsø hvor han tirsdag møtte som fornærmet i en grov voldssak.

Ifølge politiet ble han utsatt for grov kroppskrenkelse med en paraply på en Narvesen-kiosk i februar i år. Tiltalte, en mann i 20-årene, stakk uten foranledning en paraply mellom rumpeballene til Østerøy, ifølge tiltalen.

– Det var hardt og veldig vondt. Etter han stappet den inn sa han «du liker det vel du», sier Østerøy på telefon til VG.

Mannen skal ifølge tiltalen ha uttalt at Østerøy var «ultragay», at han kom til «å brenne i helvete fordi han var homofil og kristen», samt lignende nedsettende utsagn om Østerøys seksuelle legning.

Mannen er tiltalt for grov kroppskrenkelse, og i retten erkjente han ikke straffskyld.

– Tiltalte har en annen oppfatning av hendelsesforløpet. Han mener at paraplyen ikke berørte på en slik måte at man står overfor en grov kroppskrenkelse, sier forsvarer Kent Erik Jæger Holmen til VG.

Mente det var «dårlig humor»

iTromsø og Nordlys var til stede under i rettssaken tirsdag, og skriver blant annet at politiet har video av det som skjedde inne på kiosken.

I tillegg skriver de at den tiltalte mannen dagen etter hendelsen sendte en melding på Instagram til Østerøy, og beklagde sin egen oppførsel.

Nordlys har delt et skjermbilde av en melding hvor det står følgende:

«Må først og fremst beklage min oppførsel på det dypeste. Aner ikke hva som gikk av meg i går natt. Det jeg sa og gjorde er helt uakseptabelt og håper du kan tilgi meg».

FRA TV: Andreas Østerøy ble kjent da han deltok i «Ex on The Beach» i 2019. I ettertid har han deltatt i «Ex on The Beach: Afterski».

Forsvarer bekrefter at tiltalte har forsøkt å beklage hendelsen til Østerøy i etterkant.

– Han kjenner seg ikke igjen i utsagn som «ultragay», og forklarte i retten at det var en annen person til stede som sa det. Etter hendelsen, på et annet sted samme natt, ble det ifølge tiltalte en diskusjon om bibelen, og tiltalte har forklart at han har kommet med generelle utsagn, men ikke noe som var rettet spesifikt mot fornærmede.

Til Nordlys uttalte forsvareren at hendelsen ikke var grov kroppskrenkelse «men utslag av dårlig humor under påvirkning av alkohol».

– Handlingen fremstår som spontant og lite gjennomtenkt, sier han.

– Håper han få fengsel

Østerøy sier han opplevde at tiltalte ikke tok ansvar for sine handlinger i retten, og reagerer på dette.

– Det at han ikke viste anger gjør at jeg begynner å miste håpet for menneskeheten. Jeg blir bare skuffet over at sånne personer finnes.

Østerøy sier hendelsen skjedde uprovosert da han og en venninne skulle kjøpe tyggis etter å ha vært ute på byen.

– Jeg var redd jeg skulle få juling, jeg oppfattet han som truende. Det føltes så urettferdig, jeg følte meg så hjelpeløs.

Nå håper han saken får konsekvenser.

– Jeg håper han får fengsel. Forsvarer la det frem som at handlingen var dårlig humor, men det er ikke noe morsomt, dette handler om så mye mer.

Han sier saken er viktig for homofiles rettigheter.

– Jeg ønsker oppmerksomhet til saken for å beskytte meg selv og andre.

– Føler meg mer utrygg

Østerøy forteller at saken har påvirket ham i ettertid.

– Hendelsen har gjort at jeg har blitt mer redd. Det har tatt bort en trygghetsfølelse. Jeg føler meg mer utrygg enn før, tar taxi over alt og synes det er skummelt å gå alene i mørket.

Ifølge Nordlys sier statsadvokat Kirsti Jullum Jensen at det er viktig å anmelde denne type saker.

– Ingen skal måtte finne seg i hatkriminalitet på grunn av hvem man er som person. Allmennpreventivt er det viktig å reagere på dette, både for at folk skal anmelde denne type saker, men også for å vise at vi ikke vil ha et samfunn der aksepterer denne type holdninger, sier statsadvokaten ifølge Nordlys.

Bakgrunnen for at tiltalte ble tiltalt for grov kroppskrenkelse sa hun var følgende:

– Når kroppskrenkelsen er motivert av fornærmedes seksuelle orientering, har lovgiver bestemt at det er skjerpende. I tillegg skjedde dette uten foranledning, da er det å anse som en grov kroppskrenkelse, sa Jensen om tiltalen.