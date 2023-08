Lizzo etter søksmålet: − Fryktelig vanskelig

For første gang uttaler artisten Lizzo seg etter søksmålet. Det gjør hun på Instagram.

– De siste dagene har vært forferdelig vanskelige og overveldende skuffende, starter hun innlegget på Instagram torsdag.

– Min arbeidsmoral, moral og respekt har blitt stilt spørsmål ved. Karakteren min har blitt kritisert. Vanligvis velger jeg å ikke svare på falske påstander, men disse er like usmakelige som de høres ut og for opprørende til ikke å bli adressert.

VG oppdaterer.

Uttalelsen kommer etter at tre tidligere dansere anklaget den amerikanske popartisten for en rekke forhold, blant annet at de ble utsatt for seksuell trakassering og et fiendtlig arbeidsmiljø.

