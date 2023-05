MODELL OG SKUESPILLER: Meadow Walker Thornton-Allan (24) på premieren av «F9: The Fast Saga» i Los Angeles i juni 2018.

Paul Walkers datter hedrer faren – dukker opp i nye «Fast X»

Da skuespilleren Paul Walker døde, var datteren Meadow bare 15 år gammel. Nå dukker hun opp i «Fast & Furios»-serien – filmene faren fikk sitt gjennombrudd med.

– Det er en velsignelse at jeg får muligheten til å hedre min fars arv og dele dette med ham for alltid, skriver modellen Meadow Walker Thornton-Allan på Instagram – hvor hun deler et skjermbilde fra den kommende «Fast X»-filmen.

Filmen er den tiende i den suksessfulle «Fast and the Furious»-serien – filmene hennes avdøde far Paul Walker er kjent for.

Skuespilleren ble bare 40 år gammel. Han døde i en bilulykke i desember 2013, da datteren var 15 år gammel.

Les også: – Trodde aldri jeg skulle dele dette

Paul Walker dukket opp som undercover-politibetjenten Brian O’Conner i «The Fast and the Furious» i 2015, og innspillslegen av nummer syv var i gang da han døde.

– Den første ble lansert da jeg var ett år gammel! Jeg vokste opp på settet, skriver datteren Meadow på Instagram.

STOR SUKSESS: Paul Walker (f.v.) sammen med skuespillerkollegene Vin Diesel og Tyrese Gibson på premieren til «Fast five» i Rio de Janeiro i Brasil i april 2011.

– Takket være faren min ble jeg født inn i fast-familien. Jeg kan ikke tro at jeg også får være der oppe nå.

«Fast X» har har ifølge Variety verdenspremiere i Roma 19. mai. Sammen med Walkers datter vil de faste stjernene Vin Diesel, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez og Ludacris også være med i filmen, skriver CNN.

Filmserien om sterke menn og raske biler er en av tidenes mest innbringende.

Datteren Meadow arvet hele 25 millioner dollar fra faren, noe som tilsvarte rundt 162 millioner kroner på det tidspunktet. Året etter dødsulykken opprettet hun «Paul Walker Foundation», som fokuserer på marin vitenskap, og som årlig deler ut stipender til studenter.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post