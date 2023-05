SKADET: Prinsesse Leonore (midten) har brukket armen. Her sammen med mamma, prinsesse Madeleine, og pappa Chris O’Neill i 2021.

Sveriges prinsesse Leonore (9) har brukket armen – må opereres

Prinsesse Madeleine avlyser Sverige-besøk fordi datteren har brukket armen.

Det skriver Expressen.

Nyheten kommer i forbindelse med et planlagt Sverige-besøk for hennes mor, prinsesse Madeleine. Prinsesse Madeleine skulle etter planen delta på et arrangement for organisasjonen Childhood onsdag.

På sine nettsider skriver de at prinsessen har meldt avbud.

– Vi har fått beskjed om at prinsesse Madeleine har avlyst sin reise til Sverige for å delta i kveld. Årsaken er at prinsesse Leonore har falt og brukket armen og venter på operasjonstid, skriver organisasjonen.

– Fra Childhood ønsker vi prinsesse Leonore en rask bedring.

I mars meldte det svenske hoffet at prinsesse Madeleine (40), ektemannen Chris O’Neill (48) og deres tre barn skal bosette seg i Stockholm.

Flyttingen skjer i august, altså før skolestart. Prinsesse Leonore (9) og prins Nicolas (7) skal begge gå på skole, mens yngstejenta – prinsesse Adrienne (4) – skal gå i barnehage.

