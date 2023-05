TV 2 får advarsel fra Medietilsynet etter å ha brutt en viktig regel om sponsing i programmene «Jørgine – alene med flokken» og «I fyr og flamme»

TV 2 får advarsel fra Medietilsynet etter brudd på reklameregler

TV2 får advarselen etter å ha brutt regelen om når sponsor skal identifiseres i programmene «Jørgine - alene med Flokken» og «I fyr og flamme».

– Regelen er laget for å gjøre seerne oppmerksomme på at et redaksjonelt program er sponset, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet i en pressemelding.

I TV 2s første episode av «Jørgine – alene med flokken» og i tv-kanalens første episode av «I fyr og flamme» identifiseres flere av sponsorene kun i forbindelse med reklameavbruddet inne i programmet. Ifølge kringkastingsloven skal sponsorer alltid identifiseres i begynnelsen eller i slutten av programmet.

TV 2 er enig i Medietilsynets vurdering, heter det i pressemeldingen.

Programleder Simon Nitsche, og kjendisduoene i "I fyr og flamme"

TV 2 opplyser til Medietilsynet at feilen skyldes en teknisk svikt, og at det er gjennomført konkrete tiltak for å forhindre at det skjer igjen.

– Av hensyn til seerne er det viktig at reglene om sponsing av programmer følges. Fordi TV 2 har brutt en viktig regel om sponsing i kringkastingsloven, gir Medietilsynet en sanksjon i form av advarsel, sier Sekkelsten.

I dokuserien «Jørgine - alene med Flokken - kunne man følge treningsprofilen Jørgine Vasstrand på veien mot målet om å gjennomføre Femundløpet. Femundløpet.Femundløpet er et langdistanse sledehundlløp som går av stabelen hver vinter.

I februar ble det kjent at Funkigine, som hun også kalles, brøt løpet etter to døgn. Da hadde hun tilbrakt utallige timer på en hundeslede, og tilbakelagt over 300 kilometer på snøen. Årsaken var to hunder som hostet, en som hadde ømt håndledd og en tredje hund med stiv skulder.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post