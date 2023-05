STORE AVVIK: Skatteetaten har avdekket flere millioner i skatteunndragelse fra OnlyFans-profiler.

Slo til mot 26 norske OnlyFans-profiler – 22 millioner kroner ikke oppgitt i skatt

Totalt 18 personer risikerer sanksjoner, og flere av sakene går mot politianmeldelse etter at Skatteetaten har utført kontroll på plattformen OnlyFans.

– Det vi ser, som også dere har skrevet om, er at veldig mange unge har funnet ut at «hei, her kan jeg tjene ganske raske og gode penger», sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i Skatteetaten.

OnlyFans er en tjeneste som er mest kjent for å tilby erotisk innhold mot penger. Visuelt ligner den på andre sosiale plattformer som Instagram.

Sommeren 2021 raste debatten rundt plattformen.

På dette tidspunktet spurte VG Skatteetaten om OnlyFans var en plattform de overvåket – men på daværende tidspunkt ønsket de ikke å kommentere problematikken.

Info Dette er kritikken mot OnlyFans i Norge Mange mener OnlyFans kan fungere som en inngangsport til prostitusjon, og at tjenesten normaliserer salg av sex.

Debatten som raste sommeren 2021 gjaldt i hovedsak norske influencere som brukte Instagram til å promotere for sine OnlyFans-kontoer.

Influencere fikk også kritikk for å opplyse til sine tusenvis av følgere at de kunne tjene hundretusenvis av kroner på én måned på OnlyFans.

Flere av influencerne har også lukkede profiler på Instagram, der mye av OnlyFans-markedsføringen foregår.

Forbrukertilsynet sendte i desember 2021 advarsel til 14 profiler etter at de mente at Onlyfans-promotering kunne være ulovlig.

Flere av disse innleggene har senere blit t fjernet av Instagram selv. Vis mer

Nå har de gjennomført kontroller mot 26 norske personer på plattformen for inntektsperioden 2019 til og med 2021. Wocholt sier de har avdekket flere millioner i skatteunndragelse.

– 18 personer viser seg til dels å ha ganske stor omsetning som ikke er oppgitt til Skatteetaten i det hele tatt, sier Woxholt.

Sakene strekker seg fra noen hundre tusen til flere millioner kroner per person. Totalt er det snakk om omsetning for over 22,1 millioner kroner som ikke har blitt oppgitt til Skatteetaten.

– Den største av sakene er en som har hatt omsetning på opp til fire millioner kroner gjennom de tre årene.

Han ønsker ikke å svare på hvor mange av sakene som virker som bevisst skatteunndragelse.

VIL ADVARE: Divisjonsdirektør Odd Woxholt i Skatteetaten.

Minst én blir politianmeldt

Skatteetaten har taushetsplikt, men Woxholt opplyser at det i hovedsak gjelder yngre kvinner.

– For disse 18 personene blir det konsekvenser, eller sanksjoner som vi kaller det.

– Vi er i dialog med de det gjelder, og det er ikke noen som har bestridt det vi har forelagt dem foreløpig. Så det er veldig sannsynlig at varslene ender med vedtak om tilleggsskatt tilleggsskattTilleggsskatten er 20 prosent av den skattemessige fordelen., skjerpet tilleggsskatt skjerpet tilleggsskattFor grove tilfeller har Skatteetaten mulighet til å gi skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære satsen. Skjerpet tilleggsskatt er 20 prosent, slik at den samlede tilleggsskatten blir 40 prosent i grove tilfeller. I særlig grove tilfeller kan Skatteetaten gi 40 prosent i skjerpet tilleggsskatt i tillegg til den ordinære satsen. Den høyeste samlede tilleggsskatten kan altså bli 60 prosent. og i noen tilfeller politianmeldelse.

Først skal Skatteetaten fatte endelig vedtak, så vil personene få mulighet til å klage. Nøyaktig hvor mange saker som ender med politianmeldelse er uvisst, men han utelukker ikke at det blir flere.

– Mye tyder på at det i disse sakene er aktuelt med minst en anmeldelse, muligens flere, sier Woxholt.

– Det er klart at de sakene som er så store som opp til fire millioner kroner over tre år, følges opp med politianmeldelse.

På spørsmål om hva som er bakgrunnen for at nettopp de 26 personene ble valgt ut, svarer han:

– Vi jobber kunnskaps- og risikobasert og gjennomfører kontroller der hvor vi vurderer at det er risiko for manglende etterlevelse av regelverket.

– Kanskje litt naive

Woxholt ønsker ikke å gå inn i detaljene på hvordan de metodisk har jobbet, men sier de har hatt et fokus på nye forretningsmodeller over tid.

– Det jo flere og flere unge som beveger seg over i digitale valuta, og alt dette her er jo ting som ikke rapporteres automatisk i skatteetaten.

– Når det gjelder Onlyfans, og for så vidt digitale plattformer generelt, så er noen kanskje litt lite bevisst på regelverket og det ansvaret de selv har for å følge det. Når man etter hvert har en ganske høy omsetning på noe en driver med så vil de fleste tenke at man beveger seg over til å drive med næringsvirksomhet.

– Noen tenker at du får lønn fra Onlyfans, men det har du jo ikke. Du har jo hatt inntekt som en selvstendig næringsdrivende, og en selvstendig næringsdrivende må holde orden på skatteplikten sin selv.

Risikerer høye regninger

Woxholt påpeker at dette ikke bare gjelder for Onlyfans, men også andre plattformer som for eksempel YouTube og Twitch.

– Det er veldig viktig, med en gang du har inntekter så har du også plikt til å sette deg inn i skattereglene.

Skatteetaten kan allerede se at flere av Onlyfans-profilene nå har innrettet seg riktig for 2022.

– De vil likevel få en skatteregning som for mange kan være problematisk.

– Det er jo derfor vi ønsker å minne folk på skatteforpliktelsene sine. Det kan koste unge mennesker forferdelig mye hvis ikke de ikke husker på det.

