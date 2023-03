BAK LÅS OG SLÅ: Andrew Tate er arrestert i Romania for en rekke grove anklager. Her eskorteres han til en ankedomstol i Bucuresti 1. februar i år.

Andrew Tate holdes i varetekt en fjerde måned

Andrew Tate (36) og broren Tristans (34) varetektsfengsling forlenges for fjerde gang. Brødrenes forsvarere mener det er kjendisstatusen som gir dem urimelig hard behandling.

Den kontroversielle influenceren Andrew Tate og broren Tristan Tate er arrestert i Romania.

Der har de to brødrene vært anholdt siden 29. desember i fjor mens de etterforskes for menneskehandel, voldtekt og for å ha dannet en organisert kriminell gruppe.

Etterforskning har senere blitt utvidet til også å omfatte hvitvasking av penger. Begge brødrene nekter straffskyld.

ANKLAGET: Andrew Tate uttaler seg til 25. januar idet han forlater Romanias direktorat for bekjempelse av organisert kriminalitet.

Nå forlenges varetektsfengslingen til en fjerde måned, etter beslutning av en rumensk domstol, melder BBC.

Rumensk lov tillater varetektsfengsling opp til seks måneder.

Tates advokat oppgir til den britiske avisen at Tate skal holdes i varetekt frem til slutten av april.

Under et fengslingsmøte onsdag sa brødrenes advokater at påtalemyndigheten ikke hadde lagt noen nye beviser på bordet.

Etter forsvarets syn er det brødrenes kjendisstatus som bidrar til å holde dem bak lås og slå.

Tates forsvarere har lenge pekt på at varetektsfengsling er urimelig, og at det ville være mer forholdsmessig å vurdere andre alternativer, slik som husarrest.

Dommerne er derimot uenig – onsdagens fengslingsavgjørelse er fjerde gang domstolen utvider varetektsfengslingen for brødrene Tate.

Politiet har ransaket og beslaglagt minst ti eiendommer tilhørende Tate, og skal ha beslaglagt narkotika, videoutstyr og store pengesummer.

Også luksusbilene Tate havnet i Twitter-krig med Greta Thunberg om nylig, er beslaglagt.

Emory Andrew Tate III er tidligere kickbokser, realitydeltager og influencer, og har fått mye oppmerksomhet for sine omstridte synspunkt på seksuelle overgrep, trakassering og kvinner.

Han har en stor tilhengerskare og mange støttespillere.