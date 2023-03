MER FOKUS: Maria Stavang forteller at hun ønsker mer fokus på kvinnehelse i samfunnet.

Maria Stavang om egen vaginisme: − Visste ikke hva det var

Komikeren deler åpenhjertig i podkast og på Instagram om tilstanden vaginisme: – Jeg er ikke så veldig komfortabel med å dele dette, sier hun.

Tirsdag kveld delte komiker Maria Stavang åpent om vaginisme på sin Instagram.

– Jeg visste ikke hvilket bilde jeg skulle velge når jeg skal skrive om at jeg har vaginisme, så det ble disse, skriver Stavang i innlegget.

– Jeg er ikke så veldig komfortabel med å dele dette. Jeg er utrolig privat, fortsetter hun.

Ønsker å hjelpe andre

Stavang snakket først om smertetilstanden vaginisme vaginismeVaginisme som betyr vedvarende eller tilbakevendende vansker med vaginal inntrengning med penis, finger eller andre objekter, tross kvinnens uttrykte ønske om sex. (nhi.no) i VG-podkasten «Høvla Øve» med Martha Leivestad forrige uke.

Hun forklarer at hun nå åpner opp på Instagram i håp om å hjelpe andre i en lignende situasjon.

– Jeg ønsker å dele fordi jeg fikk en melding av en jente som hadde hørt podkasten og derfor hadde oppsøkt hjelp. Da tenkte jeg, det må være flere som har det sånn. Jeg håper jeg gir en hjelpende hånd til de som trenger det, forteller hun til VG tirsdag kveld.

Vaginisme er en tilstand som rammer nesten en av ti kvinner. Diagnosen innebærer smerter under samleie på grunn av spenninger i bekkenbunnsmuskulaturen.

Dette fører til at det kan bli vanskelig eller umulig å få ført noe inn i skjeden.

– Om man søker på vaginisme så er det mulig å finne informasjon, men problemet ligger ved at man ofte ikke vet at det er det man har, skriver Stavang i innlegget.

Flere reaksjoner

Stavang forteller til VG at hun har fått flere reaksjoner etter at hun publiserte innlegget.

– Jeg har fått mange meldinger fra folk som har slitt med det samme. Det er også flere som skriver at de syns det er bra at jeg er åpen om problemene, at jeg var den de lærte dette av. At vi trenger å sette mer fokus på kvinnehelse.

– Har du tips til noen som kanskje har lest innlegget ditt, og nå mistenker at de har det samme?

– Mitt tips er å stå på ditt når du er hos fastlegen slik at du kommer på venteliste, eller oppsøk privat hjelp om du har råd. De som jobber med dette privat er veldig fine folk som kan gi deg en forklaring og er veldig forståelsesfulle, sier Stavang.

KJÆRESTER: Maria Stavang er kjæreste med komiker Magnus Devold. Her på Gullruten.

Totalt finnes det tre vulvapoliklinikker i Norge, som hjelper kvinner med vulvaplager som vulvodyni vulvodyniVulvodyni er en samlebetegnelse for vedvarende smertetilstander i underlivet., vaginisme vaginismeVaginisme er en ufrivillig spenning eller sammentrekning av musklene i bekkenet. Kan gjøre det vanskelig å føre noe inn i skjeden. og hudlidelser. Disse ligger i Oslo, Trondheim og Tromsø.

De har åpent alt fra en halv dag til fire dager i måneden, og ventelistene er opp mot seks måneder hos samtlige klinikker.

Til sammenligning finnes det 21 slike klinikker i Sverige.

